Medikamentenmangel : Längst nicht nur Nasenspray droht knapp zu werden

Viele Apotheker sind frustriert und sagen klar: „Wir befinden uns in einer Medikamentenkrise!“ Und sie stellen die gängigen Rabattverträge von Krankenkassen mit einzelnen Herstellern in Frage.

Wenn man Holger Seyfarth nach seinem Beruf fragt, antwortet er wahrheitsgemäß „Apotheker“. Manchmal würde er aber gerne eine Zusatzbeschreibung hinterherschieben. Zauberlehrling, beispielsweise. Unter seinem weißen Kittel fühlt er sich manchmal, als trüge er in Wahrheit einen Zauberumhang. Schließlich wird von ihm Tag für Tag erwartet, das scheinbar Unmögliche doch noch möglich zu machen: Aus dem Nichts etwas hervorzuzaubern und Medikamente, die nicht mehr über den Großhandel zu beziehen sind, doch noch zu beschaffen. Er kennt viele Tricks und Kniffe. Und er kennt in ganz Hessen viele Zauberlehrlinge, so wie er einer ist. Manchmal helfen sie sich gegenseitig. Immer öfter aber muss Seyfarth die Kunden enttäuschen.

Derzeit stehen mehr als 270 Medikamente auf der Liste des Bundesinstituts für Arzneimittel und Medizinprodukte. Darunter Fiebersäfte für Kinder, aber auch Mittel für chronisch Kranke, beispielsweise Tamoxifen, ein Mittel, das oft Brustkrebspatientinnen verschrieben wird. Im Herbst, so befürchtet Seyfarth, der auch Vorsitzender des Hessischen Apothekerverbands ist, könnte es noch schlimmer werden. Schon jetzt zeichne sich ab, dass die Produktion für typische Erkältungsprodukte wie etwa Nasenspray nicht sichergestellt sei. „Irgendwo her haben wir noch immer etwas bekommen. Aber das machen wir schon seit Jahren. Irgendwann ist auch der letzte Drops gelutscht.“

„Nachfragemonopole verlassen“

Die Lieferengpässe seien ein Dauerthema, das einmal mehr, einmal weniger Beachtung in der Öffentlichkeit fände. Ganz abhängig davon, welche Arzneien fehlten. Da derzeit vor allem besorgte Eltern mit dem Medikamentenmangel konfrontiert seien, sei auch die Aufmerksamkeit wieder größer. Den Inhaber von drei Apotheken beschäftigt das Thema ganzjährig, wie er sagt. Er muss mehr Personal einplanen, als es unter normalen Umständen notwendig wäre. Die Beratung der Kunden, wenn das gewünschte Präparat nicht ausgehändigt werden kann, die Rückfragen bei den behandelnden Ärzten, die Versuche, doch noch irgendwo etwas aufzutreiben, nehmen viel Zeit in Anspruch. Seyfarth richtet seine Kritik an die Politik. Sie sei nicht in der Lage, Rahmenbedingungen zu schaffen, um eine solche Situation zu vermeiden.

Die Medikamentenhersteller, erklärt Seyfarth, handeln mit den Krankenkasse Rabattverträge aus. Das bietet den Vorteil, dass Medikamente oft günstiger eingekauft würden, aber auch den Nachteil, dass einzelne Unternehmen eine Monopolstellung einnähmen. Wenn die Produktion etwa von verschreibungsfähigen ibuprofenhaltigen Fiebersäften für Kinder nur noch bei einem Hersteller liegt, dieser aber nicht in der vereinbarten Zeit liefern kann, gerät das ganze System ins Wanken. „Man muss bereit sein, die Nachfragemonopole zu verlassen. Es kann nicht sein, dass die Krankenkassen dem billigsten Anbieter den Zuschlag geben und sich dann darauf verlassen, dass das schon läuft“, sagt Seyfarth.

Produziert wird zumeist in Asien – mit allen dazugehörigen Risiken. Schiffe, die sich vor Shanghai stauen, Fabriken, die aufgrund verschiedener Probleme nicht mehr produzieren können. Seyfarths Aussage nach müsse es möglich sein, mehreren Herstellern einen Produktionsauftrag zu erteilen und somit auch die Risiken zu verteilen. „Aber am Ende muss das jemand bezahlen. Das sind dann die Versicherten. Und welcher Politiker will dafür stehen?“, fragt Seyfarth.