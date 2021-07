Lieblingsgericht der Redaktion : Pasta aus dem Garten

Aktualisiert am

Spaghetti Bolognese mag ein Klassiker sein. Ein Pasta-Gericht braucht aber kein Fleisch. Das beweist unser neues Lieblingsgericht. Wer es zubereiten will, greift Zucchini und Spiralschneider.

In unserer Familie gibt es keine Vegetarier oder Veganer. Selbst meine Tochter, die für den Gedanken einer fleischlosen Ernährung noch am empfänglichsten von uns ist, hat den Versuch vor einigen Jahren nach ein paar Stunden abgebrochen, als ihr aufging, dass Kochschinken tatsächlich nicht vollständig pflanzlichen Ursprungs ist. So ist sie seither Flexitarierin, futtert im Studentenalltag Soja-Bolognese und Quinoa und freut sich bei ihren Heimatbesuchen über Schnitzel und Gulasch.

Peter Badenhop Redakteur in der Rhein-Main-Zeitung.

Im Grunde isst aber auch der Rest der Familie sehr flexibel und natürlich nicht täglich Fleisch. Was wir nur alle rückhaltlos ablehnen, sind Ersatzprodukte, nach dem Motto: Wenn ich keine Wurst, sondern eine Karotte essen will, dann muss ich die Karotte nicht als Wurst verkleiden, damit sie mir schmeckt. Und darum gibt es bei uns keine Tofu-Würste, Erbsen-Burger oder Seitan-Schnitzel.