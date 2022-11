WM in der Fußballkneipe : Kartoffelpuffer sind spannender

Selbst in der Kultkneipe „Gleis 25“ am Frankfurter Hauptbahnhof läuft das erste WM-Spiel der deutschen Mannschaft nur nebenbei. Wenigstens schmerzt so auch die Niederlage gegen Japan nicht.

Wenn die Eintracht spielt, dann ist im „Gleis 25“ die Hölle los. Vor und nach den Heimspielen oder bei Übertragungen drängen sich die Fußballfans in der Kultkneipe, deren Gastraum gerade so groß ist, dass das wandfüllende Spirituosenregal hineinpasst. Außerdem die Bar, ein paar Stehtische, die Spielautomaten und zwei Bildschirme – also alles, dessen es zum geselligen Fußballschauen bedarf. An diesem Mittwochnachmittag finden sich aber gerade einmal fünf Gäste ein – einer schaut aus dem Fenster Richtung Hauptbahnhof, einer auf sein Handy, die drei anderen verfolgen mit gebremstem Interesse die Vorberichterstattung auf dem Fernseher.

Matthias Trautsch Koordination Reportage Rhein-Main. Folgen Ich folge



Es ist Mittwoch, 23. November 2022, 13.50 Uhr. In zehn Minuten beginnt das erste Spiel der deutschen Nationalmannschaft in Qatar. Man kann sich nicht erinnern, dass eine Fußball-WM schon einmal so wenig Vorfreude ausgelöst hat. An der Decke im „Gleis 25“ hängt neben den Flaggen der Eintracht und des FSV auch die schwarz-rot-goldene Fahne, aber diese Weltmeisterschaft ist anders als frühere Turniere. „Wenn ich mir überlege, wie die Stimmung 2014 war . . .“, sagt ein Endfünfziger wehmütig und zieht an seiner Zigarette. Er kommt aus dem Süden Brandenburgs und ist beruflich in der Rhein-Main-Region. Seinen freien Tag nutzt er, um das Spiel zu schauen. Aber Fußballfieber sieht anders aus.

Mehr Begeisterung weckt da schon ein Mitbringsel vom Weihnachtsmarkt. Stammgast Andi hat frische Kartoffelpuffer mit Apfelmus mitgebracht. Die re­solute polnischstämmige Bardame Ela bekommt ein paar ab – eine willkommene Stärkung für die nächsten Stunden. Das „Gleis 25“ ist rund um die Uhr geöffnet, an 365 Tagen im Jahr. Die Bar hat Kultstatus, im jüngeren Publikum gibt es die „Challenge“, 24 Stunden am Stück in der Kneipe zu verbringen, erlaubt sind zwischendurch lediglich kurze Besorgungen im Umkreis von 50 Metern.

Dass die Leute so gern kommen, liegt auch an der herzlichen Atmosphäre. Bardame Ela spricht die älteren Semester mit „junger Mann“ an, die jüngeren mit „Bubchen“ und die Stammgäste mit „mein Schatz“, Wirt Wolfgang Lehr ist ein umgänglicher Typ, der die Kneipe schon seit 15 Jahren führt. Er hat es dabei mit einem bunten Publikum zu tun: Ge­schäftsreisende und Touristen aus aller Welt – „von Amerika über China bis To­go“, wie Ela sagt. Außerdem natürlich die Stammgäste und die Fußballfans.

„So ein Aufriss in der heutigen Zeit“

Für letztgenannte sind es momentan allerdings traurige Zeiten. Dem Brandenburger, der heute seinen freien Tag hat, tun die Spieler leid: „Das sind hoch bezahlte Profis, aber auch für die ist so eine WM etwas Großes, das sie vielleicht nur einmal erleben.“ Deshalb ist er der Meinung, man solle bei aller berechtigten Kritik an Qatar und dem Weltfußballverband Fifa „nicht alles kaputtreden“. Auch in anderen Sportarten, zum Beispiel in der Formel 1, gebe es die Tendenz, dass sie von den Mächtigen für politische Zwe­cke und zur Selbstinszenierung ins­trumentalisiert würden. „Das ist insgesamt eine traurige Entwicklung.“

Als Gündogan die deutsche Mannschaft mit einem Elfmeter zur zwischenzeitlichen Führung schießt, recken die beiden Handwerker, die auf Hockern am Tresen sitzen, kurz die Arme in die Luft, lassen sie aber gleich wieder sinken. Die beiden kommen von einer Baustelle in der Nähe und haben früher Feierabend gemacht. „Das Geld für die Stadien hätte man anders nutzen können“, sagt der eine, ein Darmstädter. „So ein Aufriss in der heutigen Zeit – da hätte man besser ein paar Solarmodule aufgestellt.“

Mehr zum Thema 1/

Sein Kollege, der aus Frankfurt-Eschersheim kommt und noch die grauen Arbeitsklamotten trägt, pflichtet ihm bei. Schon die Jahreszeit für das Turnier sei widersinnig – „eine Fußball-WM gehört einfach in den Sommer“. Von einer Ab­reise hält er jedoch nichts. „Jetzt kann man nichts mehr ändern – die Sache ist schon damals schiefgelaufen, als die WM nach Qatar vergeben wurde“, sagt er. Seiner Meinung nach hätten die europä­ischen Verbände sich früher gegen die FIFA auflehnen sollen. „Natürlich hat jedes Land das Recht, eine Weltmeisterschaft auszurichten, aber in Qatar gab es überhaupt keine Infrastruktur, das wurde alles aus dem Boden gestampft.“

Auch als sich das Spielglück gegen die deutsche Mannschaft wendet, erst ein Tor von Havertz wegen Abseits nicht an­erkannt wird, dann der erste und zweite Gegentreffer für Japan fällt, löst das im „Gleis 25“ keine großen Emotionen aus. Die Gedanken sind schon wieder in anderen Fußball-Gefilden. „Es tut mir leid“, sagt der in Darmstadt wohnende Handwerker zu seinem Frankfurter Kollegen. Auf den fragenden Blick hin er­klärt er: „Naja, weil ihr im Februar rausfliegt.“ Für den 7. Februar ist das DFB-Pokalspiel der Eintracht gegen Darmstadt 98 angesetzt.