Weil Lehrkräfte fehlen, dürfen in Hessen auch Quereinsteiger unterrichten. Oft haben sie noch nie mit Kindern gearbeitet. Die Anna-Schmidt-Schule in Frankfurt hat ein Konzept, wie sie damit umgeht.

Als sie im Frühjahr 2023 das erste Mal vor eine Klasse tritt, behält Milica Bovan einen kühlen Kopf. „Als Pianistin habe ich keine Angst, vor Publikum zu stehen. Und jetzt ist das Publikum eben eine Klasse.“ Die Stunde läuft gut. Kurz vor Ende des Schuljahres, nach vier Monaten als Lehrerin für Musik an der Anna-Schmidt-Schule in der Frankfurter Innenstadt, sagt Bovan: „Ich würde nie mehr was anderes machen.“

Dabei ist es nicht einfach, plötzlich eine Schar Heranwachsender in einem Fach zu unterrichten, für das nicht alle Talent oder auch nur Interesse haben. Auch wenn Bovan, die in Serbien aufgewachsen und 2016 zum Klavierstudium nach Deutschland gekommen ist, keine Angst hatte – anspruchsvoll fand sie ihre neue Aufgabe schon. Sie hatte vorher Klavierunterricht gegeben und bei der Gemeinschaft für Internationale Zusammenarbeit soziale Projekte in Serbien vorangetrieben, doch nie zuvor hatte die junge Frau eine Unterrichtsreihe konzipiert, an deren Ende ein Lernergebnis steht, das mit einer Klassenarbeit überprüft werden soll. Milica Bovan sagt, ihr Mentor habe ihr da sehr geholfen.