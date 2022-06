Lauftrainerin Petra Wassiluk : „Die Armarbeit wird beim Laufen total unterschätzt“

Aktualisiert am

5,6 Kilometer gemeinsam durch die Stadt: Beim J.P. Morgan-Corporate-Challenge-Firmenlauf sind vor der Pandemie-Pause jeweils mehr als 60.000 Männer und Frauen an den Start gegangen. Bild: Michael Kretzer

Am Mittwoch gehen erstmals seit Pandemiebeginn 24.000 Läufer bei der J.P. Morgan Corporate Challenge in Frankfurt auf die Straße. Im Interview spricht Lauftrainerin Petra Wassiluk über den besonderen Reiz des Laufs und attraktive Trainingsstrecken in der Stadt.