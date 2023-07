Abermals blockieren Lastwagenfahrer einer polnischen Spedition die Raststätten entlang der A5. Etwa 80 Fahrzeuge sind es in Gräfenhausen und Pfungstadt am Montag – mehr als beim ersten Streik im Frühjahr.

Die Motorklappe des mächtigen Mercedes Trucks ist aufgestellt, darunter hat jemand eine Wäscheleine gespannt. So bleiben die an der Schnur festgeklammerten T-Shirts trocken, auch dann, als es aus dem grauen Himmel über dem Rasthof Gräfenhausen zu nieseln beginnt. Zwei Männer sitzen auf Klappstühlen zwischen den Lastwagen, schälen Äpfel, aus einem Laderaum strömt der Duft eines Eier-Omeletts, das in einer Pfanne über einem Gaskocher gebraten wird. Doch die vermeintliche Trucker-Idylle täuscht: Die Fahrer befinden sich in einer existenziellen Notlage. Nach Wochen und Monaten, in denen sie getrennt von ihren Familien durch Europa gefahren sind, wollen sie nicht mit leeren Händen nach Hause kommen. Sie fordern, dass der Spediteur ihnen den Lohn auszahlt, der ihnen nach ihren Worten zusteht.

Matthias Trautsch Koordination Reportage Rhein-Main. Folgen Ich folge



Seit einigen Tagen stehen die vornehmlich aus Georgien, Usbekistan und Tadschikistan stammenden Männer mit ihren Lastwagen an der südhessischen A 5. Es ist ein Déja-vu: Schon im April hatten Fernfahrer derselben polnischen Spedition ihr Lager an der Raststätte Gräfenhausen-West aufgeschlagen, um ihre Forderungen durchzusetzen. Schon damals lautete die Verhandlungsposition: Last­wagen gegen Geld. Die Spedition sollte die schweren Fahrzeuge nur dann zurückbekommen, wenn ausstehende Lohnzahlungen beglichen sind.