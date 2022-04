Kuriose Todesanzeigen : „Zwei nimmermüde Hände haben aufgehört zu schlagen “

Wenn sich damals nicht diese Klarsichthülle gefunden hätte, dann wäre die Welt wahrscheinlich um drei Bücher ärmer. Die Werke tragen die Titel „Aus die Maus“, „Wir sind unfassbar“ und „Ich mach mich vom Acker“ – und sie haben nichts anders zum Inhalt als Todesanzeigen. Zusammengetragen hat sie Christian Sprang, pardon, Prof. Dr. Christian Sprang. Im Hauptberuf ist er Jus­tiziar des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels an der Braubachstraße. Dort beschäftigt er sich beispielsweise mit der Ausleihe von E-Books durch Bibliotheken, die den Buchhändlern missfallen, weil ihnen dadurch Geschäft entgeht. Oder mit der Umstellung des Schulbuchverkaufs in Rheinland-Pfalz. Die Sache mit den Todesanzeigen ist nur ein kleiner Ausschnitt aus seiner Lebenswirklichkeit – aber ein wichtiger. Derzeit bereiten Sprang und sein Mitstreiter Matthias Nöllke ihren vierten Band vor. Er wird abermals bei Kiepenheuer & Witsch herauskommen, sinnigerweise am Volkstrauertag. Der Titel steht noch nicht fest, in der engeren Wahl ist „Eine tapfere Leber hat aufgehört zu arbeiten“.

Das mit der Klarsichthülle ereignete sich in einer Wohn­gemeinschaft, in der Sprang zu Studentenzeiten in Hamburg lebte. Er war in einer Tageszeitung auf eine Todesanzeige gestoßen, die er unfreiwillig witzig fand, weil jemand „unverhofft“ gestorben war. Er schnitt sie aus, legte sie auf den Kü­chentisch, alsbald kamen zwei weitere hinzu. Nun lagen sie da, eine Weile. Es hätte gut passieren können, dass sie das Schicksal der meisten Zeitungsausschnitte erleiden, sprich irgendwann im Müll landen. Doch in der Klarsichthülle überlebten sie und vermehrten sich. Denn immer mehr Freunde aus der WG und deren Umfeld sammelten mit, im Jahr 2000 war die Kollektion auf rund 200 Anzeigen angewachsen, „da­runter ein paar wirklich gute Stücke“.