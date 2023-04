Kai Uwe Jettkandt ist Kampfkünstler und Frankfurter durch und durch. Er hat Meistergrade unter anderem im Shaolin Kung-Fu und im Jeet Kune Do erlangt und wurde in die „International Martial Arts Hall of Fame“ aufgenommen. Zur Kampfkunst selbst kam er durch ein trauriges Schlüsselerlebnis: Nachdem er hatte mitansehen müssen, wie ein Freund vor seinen Augen verprügelt wurde, lernte Jettkandt zunächst Jiu-Jit­su. Etwas später gründete er mit einigen Freunden einen Verein namens Bu­docan und begann, sich für fernöst­licher Philosophie zu interessieren und lieh in der Stadtbücherei Werke über Zen-Buddhismus aus. Das zog ihn schließlich jahrelang weg aus seiner Heimatstadt am Main. Mit Mitteln, die er sich neben seinem Studium als Landschaftsgärtner und Ta­xifahrer dazuverdiente, kaufte er als junger Erwachsener ein Ticket für die Transsibirische Eisenbahn und fuhr bis nach Peking. Ein Jahr lang reiste er durch China, lernte Kung-Fu-Techniken von verschiedenen Meistern, bildete sich an der Universität Chengdu in traditioneller chinesischer Medizin aus. Als sein Visum ablief, setzte er seine Reise in der Region für vier weitere Jahre fort, in Indien, Thailand, Sumatra und anderen Teilen Südostasiens und lernte andere Kampfstile. Zurück in Frankfurt machte er zunächst mit seinen Budocan-Bekannten im inzwischen ei­genen Kampfkunstzentrum weiter, wurde selbständiger Heilpraktiker, und traf einen aus Malaysia stammenden Kung-Fu-Meister namens Wong Kiew Kit, der ihn nach jahrelangem Training in den Rang eines Si­fu erhob. Jettkandt schloss sich dessen Unternehmung an und gründete ein eigenes Shaolin-Wahnam- Trainingszentrum an der Kruppstraße, wo er bis heute unterrichtet.

Herr Jettkandt, was haben Sie heute ge­frühstückt?