Die Debatte soll nach Möglichkeit noch vor Weihnachten ihr Ende finden: Die Städtischen Bühnen Frankfurts könnten jetzt doch mit einer „Kulturmeile“ an der Neuen Mainzer Straße gebaut werden. Den Weg dorthin ebnet ein langer Erbbauvertrag mit einer Laufzeit von 199 Jahren, der die Stadt nach den Worten von Oberbürgermeister Mike Josef (SPD) in „eigentumsähnliche Verhältnisse“ bringt. Verhandelt worden sei eine Einmalzahlung der Erbpacht an die Landesbank Hessen-Thüringen, kalkuliert wird derzeit mit 35 Millionen Euro. Hinzu kämen 1,99 Millionen Euro im Jahr. Diese Zahlungen sind nach Ansicht von Josef sehr günstig. Die Helaba als Eigentümerin des Grundstücks, die Frankfurter Sparkasse als deren Tochtergesellschaft und Josef haben schon einen „Letter of Intent“ unterzeichnet, der das Grundstück im Erbbaurecht an die Stadt übergeben will.

Helaba darf 160 Meter hoch bauen

Damit ist eine Option wieder offen, die für einen Neubau der Bühnen lange als Favoritin galt, jedoch mit einem wichtigen Unterschied. Nach den neuen Plänen soll nicht mehr die Oper, sondern das Schauspiel an die Neue Mainzer Straße ziehen. Dafür seien über zwei Monate hinweg gute und vertrauensvolle Gespräche auch im Beisein von Mitgliedern der hessischen Landesregierung geführt worden, heißt es im Römer. Die Absichtserklärung sieht im Gegenzug zu der Erbpacht vor, dass die Helaba auf der nordwestlichen Seite des Grundstücks ein mit 160 Metern deutlich größeres Hochhaus errichten kann als das bisher auf der südöstlichen Seite mit 130 Metern geplante. Die Bruttogeschossfläche soll mit 63.000 Quadratmetern gleich bleiben. Auf 5500 Quadratmetern sollen das Schauspiel und ein kleiner Platz untergebracht werden. Dafür ist der Bebauungsplan zu ändern.

Die Oper als größeres Gebäude samt aller Bühnenwerkstätten könnte auf einem Teil des jetzigen Grundstücks der Bühnen am Willy-Brandt-Platz neu errichtet werden. Sie würde dort mit 7000 Quadratmetern mehr als die Hälfte des jetzt versiegelten Areals einnehmen. Laut der Absichtserklärung würde das Grundstück an der Neuen Mainzer Straße einer Realteilung unterzogen. Es könnte an der Neuen Mainzer Straße 47-51 zum Teil von der Stadt selbst mit dem Schauspiel bebaut werden, ohne eine Überbauung mit einem Hochhaus und ohne den Kauf des Grundstücks. Die Wallanlagen blieben intakt, was vor allem Teilen der Grünen in der Römer-Koalition ein Anliegen ist. Es kämen sogar Grünfläche an der Neuen Mainzer Straße sowie am Willy-Brandt-Platz hinzu. Ein Park mit Aufenthaltsqualität statt „Transitzone“ schwebt Josef vor. Es sei eine Vertrauenssache, dass bei einer solchen Lösung auch ein guter neuer Standort der Frankfurter Sparkasse gefunden werde, so Josef, so sei es festgeschrieben.

Stadtverordnete müssen zügig entscheiden

Nun sind die Stadtverordneten am Zug. Die Absichtserklärung soll Grundlage des endgültigen Beschlusses der Stadtverordneten werden, die über den Standort der Neubauten entscheiden müssen. Die Fraktionen wurden am Mittwochmorgen informiert. „Die Zeit der Prüfungen ist jetzt vorbei“ sagte Kulturdezernentin Ina Hartwig (SPD). Josef bekräftigte, es dürfe nur noch eine kurze Beratungsphase der Fraktionen in der Koalition brauchen, denn alle Fragen seien geklärt. Josef und Hartwig rechnen damit, dass nach Beratungen im September ein Magistratsvortag im Oktober eingebracht werden könnte, die Stadtverordnetenversammlung könnte im Dezember die endgültige Entscheidung treffen.

Grundsätzlich sind drei Varianten im Rennen: Neubau an selber Stelle, eine „Spiegellösung“ mit dem Schauspiel am Rand der Wallanlagen und der Oper schräg gegenüber, oder nun wieder die „Kulturmeile“ – sogar als Favorit –, nur mit umgekehrten Standorten. Ursprünglich sollte die Standortentscheidung vor den Sommerferien fallen.