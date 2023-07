Aktualisiert am

Angesagt: Vor dem Kult-Kiosk Yok Yok drängen sich an lauen Sommerabenden die Nachtschwärmer.

Der Kult-Kiosk Yok Yok im Frankfurter Bahnhofsviertel muss seinen angestammten Standort verlassen. Betreiber Nazim Alemdar bestätigte am Dienstag Gerüchte, wonach der Mietvertrag für die Münchener Straße 32 nicht verlängert worden ist. Bis spätestens Ende August müsse man ausziehen. Allerdings sei schon ein neues, nicht weit entferntes Ladengeschäft gefunden worden: Am Hauptbahnhof 6, in einem leerstehenden Corona-Testzentrum direkt gegenüber dem Bahnhofsplatz.

Am Konzept werde sich nichts ändern, sagt Alemdar. „Yok Yok bleibt, wie es ist.“ Der neue Laden sei zwar etwas größer als der alte, aber man wolle authentisch bleiben und allenfalls neue Kühlschränke anschaffen. Schade sei es um die vielen Aufkleber, die Gäste am und im Kiosk hinterlassen haben. Diese könnten nicht abgelöst und mitgenommen werden.

Positives Symbol des Bahnhofsviertels

Das Yok Yok,das Hunderte Sorten Bier anbietet, ist weit über die Grenzen Frankfurts als Treffpunkt bekannt. An lauen Sommerabenden bilden sich große Menschentrauben auf dem Bürgersteig vor dem Eingang. Es gilt unter anderem wegen künstlerischer und karitativer Aktionen als Symbol für die positiven Seiten des Bahnhofsviertels: Urbanität, Vielfalt, Zusammenhalt. Vor zwei Jahren bekam Inhaber Alemdar gerichtlich bestätigt, dass sich kein anderer Kiosk – auch außerhalb Frankfurts – so nennen darf wie das Original aus dem Bahnhofsviertel. „Yok Yok“ ist türkisch und bedeutet sinngemäß „gibt's nicht – gibt's nicht“.

Ein Grund für die Nicht-Verlängerung des Vertrags hatte der Vermieter laut Alemdar nicht angegeben. Eine naheliegende Erklärung ist jedoch, dass sich Nachbarn in den vergangenen Jahren immer wieder über Lärmbelästigungen beschwert hatten.