Krönung von Charles III. : Worauf die Deutschen stolz sein dürfen

Nichts gegen Charles III. Sein Besuch in Deutschland war ein Erfolg und eine gute Sa­che für die deutsch-britischen Beziehungen. Charles hat nicht nur im Bundestag eine gute Figur gemacht, sondern auch im Kontakt mit den Bürgern, und im Schloss Bellevue beim Bundespräsidenten sowieso. Gelernt ist gelernt. Hinzu kommt: Schon in seinen Jahrzehnten als Prinz hatte man immer Mitleid mit dem Mann, der mit Blick auf seine Interessen und seine Weitsichtigkeit jenseits des leidigen Frauenthemas unterschätzt worden ist. Zum Beispiel wenn es darum ging, die ökologische Landwirtschaft voranzutreiben.

Und vielleicht erinnert sich die eine oder der andere noch daran, wie Charles in Hongkong im strömenden Regen stand, als er die Kolonie an die Chinesen übergeben musste. Dieses traurige Bild bleibt bei denen, die es sahen, viel länger in Erin­nerung, als das schon wieder vergessene „Prinz-Charles-Syndrom“ des ewigen Nachfolgers, der nicht zum Zuge kommt.

Deutsches Staatswesen auch ohne Monarchie interessant

Und auch nichts gegen die Tra­ditionen der Briten. Wer wären die Deutschen, sich darüber zu erheben. In Sachen Demokratie machen wir den Briten in der Tradition nichts vor. Und das hat dort in dem jeweils zuständigen Königshaus besser funktioniert als hierzulande zum Beispiel mit einem Reichspräsidenten in der Weimarer Republik.

Doch sei kurz vor der Krönung, zu der auch Hessen über den Landgrafen verwandtschaftlich eng und prominent vertreten sein wird, ein Hinweis erlaubt: Wenn am Samstag Millionen Menschen vor den Fernseher sitzen werden, wäre der Gedanke gut, dass es keine schillernde und teure Königsfamilie braucht, um sich für ein Staatswesen zu begeistern.

Denn das fehlt den Deutschen: Die Wertschätzung dessen, was hierzulande in den vergangenen Jahrzehnten gewachsen ist, was für eine bürgerliche und unprätentiöse Demokratie entstanden ist. Auch die lässt sich „besichtigen“, persönlich. Im Hessischen Landtag zum Beispiel. Das gilt auch für Bundestag und Bundesregierung. Beim Bundespräsidenten gibt es ein Bürgerfest, der Tag steht fest, es wird der 8. September sein. Im Landtag gibt es am 24. und 25. September sogar zwei Tage der offenen Tür. Wer die Gelegenheit nutzt, wird feststellen: Unsere Demokratie und ihre Vertreter sind nah­barer, als man glaubt; im besten Sinne bürgerlich geht es selbst beim Bundespräsidenten zu. Die Kulissen mögen sich „Schloss“ nennen. Tatsächlich sind sie Bühnen, die von Demokraten virtuos bespielt werden. Das ist so spannend zu beobachten wie eine Krönung. Versprochen.