Krisenkommunikation : Was macht Uli Hoeneß besser als Peter Feldmann?

Herr Sieber, der Frankfurter Oberbürgermeister Peter Feldmann sieht sich wegen der Anklage wegen des Verdachts der Vorteilsnahme vielstimmiger Kritik gegenüber. Die Affäre schadet dem Image von Stadt und Kommunalpolitikern, Feldmann sieht aber keinen Anlass zum Rücktritt. Wie stellt sich diese Gemengelage aus Sicht des Krisenkommunikators dar?

Thorsten Winter Wirtschaftsredakteur und Internetkoordinator in der Rhein-Main-Zeitung. Folgen Ich folge



Eines vorweggeschickt: In solchen Fällen können Sie in der Krisenkommunikation wenig wirklich gut machen. Aber Sie können vieles sehr schlecht machen. Jemand in einer solchen Situation kann sich leicht ruinieren, in mehrfacher Hinsicht. Ein Betroffener muss aus drei Gründen vorsichtig sein. Punkt eins: Von außen heißt es, er muss weg. Aber: Im Fall eines Rücktritts kann die Pension weg sein. Wenn jemand in einem Rechtsstreit unterliegt und seine entsprechende Versicherung nicht einspringt, kann das die Privatinsolvenz bedeuten angesichts der mit dem Verfahren verbundenen Kosten. Das sage ich nicht leichthin – ich kenne Fälle, in denen es so war.