Demonstration in Frankfurt : Siebentausend Menschen für den Frieden

Am S-Bahnhof Frankfurt Hauptwache begegnet man am Samstagmittag Menschen mit Ukraine-Flaggen und selbstgebastelten Schildern. Alle gehen in die gleiche Richtung, Richtung Goetheplatz und Roßmarkt, zur Kundgebung in Solidarität mit der Ukraine. Einer von ihnen ist David Court, Amerikaner, der seit 40 Jahren in Frankfurt lebt. Auf seinem Schild steht, auf Deutsch und auf Englisch: „ Wladimir Putins Vermächtnis – Ich bin ein Kriegsverbrecher und ein Lügner“. Er habe schon vor drei Jahren vor der amerikanischen Botschaft gegen Trump demonstriert, starke Worte zu finden sei für ihn kein Problem. „Als ich vom Einmarsch in die Ukraine erfuhr, wusste ich, das kann ich so nicht hinnehmen. Da hab ich mein altes Schild ausgepackt und etwas umdekoriert.“

Um halb eins ist der Goetheplatz ist noch recht leer. Am Rand steht Frau Blochwitz aus Langgöns. „Ich hab so viele Freunde in der Ukraine, das ist so furchtbar.“ Sie hat eine Email bekommen, kurz vor Russlands Einmarsch in die Ukraine. Darin berichtet eine Freundin davon, dass sie sich keine Sorgen mache, dass sie an ihrem Haus weiterbaue, dass alles seinen geregelten Gang gehe. Jetzt bekomme Frau Blochwitz keine Antwort mehr. Eine andere Freundin stehe an der polnischen Grenze, sie plane, nach Deutschland zu kommen. Für sie halte Frau Blochwitz ihr Haus frei.

„Wir wollen Hilfe – auch militärische Hilfe“

Immer mehr Menschen strömen auf den Platz. Um 13 Uhr, dem offiziellen Beginn der Kundgebung, ist der Platz dann brechend voll. Bis zum Goetheplatz erstreckt sich die Menschenmenge. Es herrscht eine gedrückte Stimmung. Was nicht am Wetter liegt: Die Sonne kommt immer wieder hinter den Wolken hervor und tränkt die blau-gelbe Menge in helles Licht. Die Menschen haben sich ukrainische Flaggen um die Schultern gehängt. Sie haben sich die ukrainische Flagge auf die Stirn und auf die Masken gemalt. Es sind alte Menschen, junge Menschen, Familien. Es sind auch Schaulustige darunter, aber die meisten sind heute zusammengekommen, um ihre Solidarität mit den Menschen in der Ukraine zu zeigen. Um gegen den Krieg zu demonstrieren. Oder um die deutsche Politik aufzurütteln. Darunter auch Anna und ihr Ehemann. Anna kommt ursprünglich aus der Ukraine. „Meine ganze Familie lebt in der Ukraine. Sie leiden. Sie mussten ihr Haus verlassen, weil die Stadt bombardiert wurde. Wir wollen Hilfe – auch militärische Hilfe.“ Ihr Mann fügt hinzu: „Ganz ehrlich, ich schäme mich gerade für die deutsche Politik. So ein starkes Land, das international so ein schwaches Bild abgibt. Wir trauen uns nicht, harte Sanktionen zu verhängen. Das ist einfach nur traurig.“

Unter dem Hashtag #StandWithUkraine haben die Frankfurter Parteien (Grüne, FDP, Volt, SPD, CDU, Die Linke), die Deutsch-Ukrainische Gesellschaft, die Europa Union Frankfurt, der Rat der Religionen und noch viele weitere Organisationen am Samstag eine Kundgebung organisiert. Eine Friedensdemonstration. Mit mindestens 1000 Leuten haben sie gerechnet – nach Angaben der dpa sind es weitaus mehr, zwischen sechs- und siebentausend Teilnehmer. Es gibt auf den Platz teilweise kein Durchkommen mehr. Immerhin tragen fast alle Masken. Dreht man sich um die eigene Achse, sieht man nur ein Meer aus Schildern. Einige tragen Botschaften des Friedens: „Save Ukraine“, „Stop the War“. Ein Kind trägt ein selbstgemaltes Schild, auf dem in krakeligen Buchstaben „Kein Krieg“ steht. Selbst die Kleinsten verstehen das. Manche Schilder haben Aufschriften wie „Putin, go home“ und „Putin ist ein Mörder“. Andere fordern Maßnahmen wie „Close the sky“ und „Ban Russia from SWIFT“.

Mehr zum Thema 1/

Dann beginnen die Reden. Auch der Generalkonsul der Ukraine, Vadym Kostiuk, spricht zu der Menge. Er erinnert an den Zusammenhalt in Europa und in der Ukraine. „Wir haben gezeigt, wie viel Europa in der Ukraine steckt. Zeigt uns, wie viel europäische Ukraine in euch steckt. Denn in der jetzigen Situation ist der pathologische Pazifismus tödlich“, sagt Kostiuk. Ein paar Menschen mit ukrainischen Wurzeln kommen spontan zu Wort, darunter ein junges Mädchen, Ruth - sie singt ein Lied auf ukrainisch. Die Menschen jubeln, recken die Fäuste in die Luft. Ein starkes Gemeinschaftsgefühl ist unter den Teilnehmern der Kundgebung zu spüren. Immer wieder ertönt der Ruf: „Slawa Ukrajini“, also „Ehre der Ukraine“ oder „Hoch lebe die Ukraine“. Die ukrainische Nationalhymne wird gesungen.

Nach der Kundgebung zerstreut sich die Menge langsam. Einige Teilnehmer ziehen anschließend am Nachmittag in einem Protestzug bis vor das russische Generalkonsulat.