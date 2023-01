Geflüchtete Kreative : „Dieser Krieg macht uns alle zu Soldaten“

Aktualisiert am

In der Ukraine haben sie erfolgreich als Designerin, Fotografin oder Architekt gearbeitet. Als der Krieg ausbrach, mussten sie fliehen. Fünf Kreative berichten von ihrem neuen Leben in Deutschland und darüber, wie sie für ihre Heimat kämpfen.

Kristina Bobkova gilt als eine der berühmtesten Modedesignerinnen in der Ukraine. Bild: Saskia Stöhr

Ich weine oft, wenn ich an die Situation in meiner Heimat denke. Die Ukraine ist mein Zuhause, dort arbeite ich, dort lebt meine Familie. Mein Vater, meine Schwester mit ihrem kleinen Baby, mein Mann, alle sind dort. Mitte März bin ich mit unseren beiden Töchtern, zwölf und 14 Jahre alt, nach Marburg gekommen. Es ist für uns unheimlich schwer, ohne Ehemann und Vater zu sein. Normalerweise machen wir alles zusammen. Der Krieg ist meinen Töchtern sehr präsent, alles dreht sich bei uns darum. Als ich ihnen neulich Geld zum Geburtstag geschenkt habe, haben sie es direkt an die ukrainische Armee gespendet.

Alexander Jürgs Redakteur in der Rhein-Main-Zeitung. Folgen Ich folge

Schon als Vierjährige habe ich ständig gezeichnet, Mode hat mich lange schon fasziniert. Mein Studio ist im Kiewer Stadtteil Podil. Dort zu arbeiten ist für meine Mitarbeiter jetzt unglaublich schwer: Ständig fällt wegen der Angriffe der Strom aus, oft gibt es – bei Minusgraden – keine Heizung, kein Wasser. Ich habe vor Kurzem einen 100 Kilogramm schweren Generator gekauft und nach Kiew geschickt, um mein Team zu unterstützen. Das ist das, was ich von hieraus machen kann. Aber es schmerzt, dass ich oft nicht mehr helfen kann.