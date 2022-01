Korruptionsverdacht in Frankfurt : Oberstaatsanwalt wieder in U-Haft

Der unter Korruptionsverdacht stehende Oberstaatsanwalt Alexander B., ehemaliger Pressesprecher der Frankfurter Generalstaatsanwaltschaft, ist seit dem späten Freitag wieder in Untersuchungshaft. Wie die Staatsanwaltschaft Frankfurt, die in der Sache ermittelt, am Freitagabend mitteilte, wurde B. am Nachmittag festgenommen und dem Haftrichter vorgeführt.

Er war im Sommer erstmals festgenommen worden, im September jedoch von der Untersuchungshaft verschont worden. Nun hätten sich „in erheblichem Umfang weitere Tatvorwürfe ergeben“, so die Staatsanwaltschaft. „Wegen der somit deutlich erhöhten Straferwartung ist neben der fortbestehenden Verdunklungsgefahr nunmehr zusätzlich der Haftgrund der Fluchtgefahr gegeben.“

B. steht der Mitteilung zufolge nun unter dem dringenden Verdacht der gewerbsmäßigen und fortgesetzten schweren Bestechlichkeit in 101 Fällen, der gewerbsmäßigen Untreue im Amt in mindestens 55 Fällen sowie der Steuerhinterziehung in 9 Fällen, begangen im Zeitraum August 2015 bis Juli 2020.