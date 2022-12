Korruptionsprozess gegen Ex-OB : Feldmann fordert einen Freispruch

In seinem letzten Wort vor Gericht hat Peter Feldmann abermals seine Unschuld beteuert und der Staatsanwaltschaft vorgeworfen, sie wolle ein Exempel an ihm statuieren. Er sei von Öffentlichkeit und Presse vorverurteilt worden und habe „die Höchststrafe schon erhalten“, weil er gequält und mit blanker Häme überschüttet worden sei und seinen „großartigen Job“ verloren habe.

Feldmann, dem an dieser Stelle die Stimme stockte, bat außerdem seine Tochter und seine Nochehefrau um Entschuldigung für seine Einlassungen. „Das ging zu weit.“ Er habe sich bewusst für seine Rolle als Vater und „für das Leben“ entschieden. „Für dein Leben“, sprach er seine Tochter unter Nennung ihres Namens an. In Bezug auf seine Frau sagte er, seine Worte hätten sie sicherlich verletzt. „Das war nicht nötig und schließlich, ja, ich wollte sie heiraten.“

Der ehemalige Oberbürgermeister begann und beendete das letzte Wort mit dem Satz: „Ich habe in keine Kasse gegriffen, ich bin nicht korrupt.“ Es sei in dem Verfahren um einen Job für seine Frau mit einem Nettogehalt von etwas mehr als 2000 Euro und einen Ford als Dienstwagen gegangen. „Viele, die seit Jahren so aggressiv darüber schreiben, würden dafür morgens nicht das Haus verlassen.“ Um Leistungen für ihn sei es überhaupt nicht gegangen. Seine Frau habe monatlich 50 Euro zum Haushaltskonto beigetragen und die Hälfte der Hochzeit bezahlt, mehr nicht.

Er sei davon ausgegangen, dass das Arbeitsverhältnis mit der Arbeiterwohlfahrt (AWO) auf korrektem Weg zustande gekommen sei und seine Frau ordnungsgemäß qualifiziert gewesen sei. Mit Erzählungen zum Werdegang seiner Mutter erklärte Feldmann anschließend, warum Quereinstiege für ihn etwas ganz Normales seien. Auch er habe mehrmals Quereinsteiger eingestellt. Warum ausgerechnet er bei seiner Frau von einer fehlenden Eignung und einer Vorteilsgewährung ausgehen sollte, fragte er, zumal ihre interkulturelle Kompetenz mit Bezug auf die deutsch-türkische AWO-Kita unbestritten sei.

„Gibt es Beweise? Nein, nichts“

Feldmann sagte, er sei nie davon ausgegangen, dass Hannelore Richter Einfluss auf seine Amtsausübung habe nehmen wollen. Die Eröffnung der Kita sei öffentlich vor aller Augen groß gefeiert worden, nichts sei intransparent abgelaufen. Ausweislich der im Prozess verlesenen Kalendereinträge habe er im Jahr nur einen Termin mit dem Ehepaar Richter wahrgenommen. Das sei viel weniger als mit anderen Verbänden und Einrichtungen. Er habe auch nie unzulässigen Einfluss auf Fachdezernate zugunsten der AWO genommen.

„Es gibt aber Dinge, die ich bereue“, sagte Feldmann. Er hätte „genauer gucken müssen“, was in seinem Umfeld passiert sei. Hätte er bemerkt oder vermutet, dass versucht werde, Einfluss zu nehmen, „hätte ich mit Härte reagiert“. „Das werde ich mir mein ganzes Leben lang vorwerfen.“ Stattdessen habe er mit einer „nationalen Medienpolemik“ umgehen müssen. Er frage nun noch einmal, sagte Feldmann: „Gibt es Beweise? Nein, nichts, es ist alles Hörensagen.“ Es gebe kein Dokument, keine Mail, keine Nachricht, in der stehe, dass er Einfluss bei der Stadt für das Ehepaar Richter genommen habe. Er habe auch auf Anfragen der beiden nicht reagiert.

Angst um die berufliche Zukunft

„Ich erwarte nach dieser überschaubaren Beweisführung einen Freispruch“, sagte Feldmann. Er sei gestraft genug, habe Hass erlebt, Hakenkreuze an seiner Tür und Aufrufe von „Querdenkern“, vor seinem Haus zu demonstrieren. Er habe „tausend Fragen“ der Stadtverordneten beantwortet, seine Arbeit verloren, und bei einem „negativen Urteil“ drohe der Verlust seiner Pension. Er bat das Gericht, die „Vorverurteilung“ zu berücksichtigen. Außerdem appellierte er an die Kammer, im Fall einer Verurteilung nicht mehr als 90 Tagessätze anzusetzen, weil dies im Vergleich zu den von der Staatsanwaltschaft beantragten 180 Tagessätzen „die Mitte“ sei. Außerdem ermögliche ihm das eine berufliche Zukunft. Verurteilungen bis zu 90 Tagessätzen werden nicht ins Führungszeugnis eingetragen, wenn keine Vorstrafe besteht.

Feldmann sagte, er habe seiner Frau 13.500 Euro wegen des Schein-Minijobs überwiesen und 6000 Euro in bar wegen des Dienstwagens gegeben, 3500 Euro habe er der AWO selbst überwiesen „aus moralischen Gründen, weil ich Haltung zeigen wollte“. Es sei ihm wichtig gewesen zu zeigen, dass er davon nicht profitieren wollte.

Das Landgericht will das Urteil an diesem Freitag verkünden. Der Angeklagte, der am Donnerstag in den Urlaub fahren will, sagte, er wisse nicht, ob er zur Verkündung komme. Seine Verteidiger sagten, man müsse dies erst noch mit ihm besprechen. Eine Urteilsverkündung ist grundsätzlich nicht ohne den Angeklagten möglich. Die Strafprozessordnung sieht dies nur unter strengen Voraussetzungen im Ausnahmefall vor. Wenigstens den Tenor, also das Strafmaß, muss der Angeklagte hören.