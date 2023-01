Prozess gegen Alexander B. : Ein Oberstaatsanwalt auf der Anklagebank

Der 13. Januar 2023 wird ein Tag, wie ihn die hessische Justiz noch nicht erlebt hat. Richter, Staatsanwälte, Rechtspfleger und andere Bedienstete, die Präsidenten der Gerichte und die Mitarbeiter im Justizministerium, sie alle werden ihm mit einer Mischung aus Unwohlsein und Erleichterung entgegenblicken. Erleichterung, weil es losgeht, weil nun hoffentlich vieles auf den Tisch kommt und danach vielleicht endlich ein bisschen Ruhe einkehrt. Unwohlsein, weil es einer der ihren ist, der am Vormittag in Handschellen aus der Justizvollzugsanstalt in einen Verhandlungssaal am Landgericht Frankfurt gebracht werden und auf der Anklagebank Platz nehmen wird. Kein kleines Licht, sondern ausgerechnet ein Mann, der als einer der Besten galt, den die Justiz hatte: Alexander B., Oberstaatsanwalt, erfolgreich und hoch angesehen. Manche bewunderten ihn, andere empfanden ihn als überheblich – Respekt hatte man vor ihm allemal.

Ein Ankläger auf der Anklagebank. Der nicht betrunken Auto gefahren oder sich in einer Kneipe geprügelt hat, sondern seine Funktion missbraucht haben soll, um sich und einem Freund die Taschen zu füllen. Ein mutmaßlich korrupter Strafverfolger, der die Chuzpe besaß, sich ausgerechnet als Kämpfer gegen Korruption zu inszenieren. B. war Leiter der von ihm selbst initiierten „Zentralstelle zur Bekämpfung von Vermögensstraftaten und Korruption im Gesundheitswesen“ und machte über Jahre hinweg Werbung für sich und seine Idee, indem er Vorträge hielt, an Diskussionen teilnahm, keine Kamera scheute. Als Pressesprecher der Generalstaatsanwaltschaft war er obendrein quasi das Gesicht aller Staatsanwaltschaften in Hessen, auch diese Bühne nutzte er gern.