Korruption in der Justiz : Anklage gegen Oberstaatsanwalt teilweise zugelassen

Das Landgericht Frankfurt hat die Anklage gegen den mutmaßlich korrupten Oberstaatsanwalt Alexander B. teilweise zugelassen und insofern das Hauptverfahren eröffnet. Termine hat die zuständige Wirtschaftsstrafkammer noch nicht festgelegt. Der zugelassene Teil bezieht sich auf die Vorwürfe der gewerbsmäßigen Bestechlichkeit und die Hinterziehung von Umsatz- und Einkommenssteuer sowie des Solidaritätszuschlags: B. soll in seiner Funktion als Leiter der „Zentralstelle zur Bekämpfung von Vermögensstraftaten und Korruption im Gesundheitswesen“ in Ermittlungsverfahren Gutachten an die Firma eines Bekannten vergeben haben, die dieser in Absprache mit B. zum Zweck der Gutachtenerstattung für die Justiz gegründet haben soll.

Dafür soll der Oberstaatsanwalt Schmiergeld kassiert haben, laut Anklage im nicht verjährten Zeitraum von August 2015 bis Juli 2020 rund 280 000 Euro. Für Aufträge an ein weiteres Unternehmen soll er mindestens 66 000 Euro bekommen haben. Angaben aus dem Justizministerium zufolge soll das Volumen der Aufträge im gesamten Zeitraum 15,6 Millionen Euro betragen haben. Der Vorwurf der Steuerhinterziehung in Höhe von 185 000 Euro bezieht sich laut Staatsanwaltschaft auf die Schmiergeldzahlungen und auf nicht erklärte Einkünfte aus der Vermietung einer Immobilie.

Zugelassen ist die Anklage einer Mitteilung des Landgerichts zufolge auch gegen den Bekannten von B., der das Unternehmen leitete. Ihm werden gewerbsmäßige Bestechung und Subventionsbetrug im Zusammenhang mit Corona-Hilfen vorgeworfen.

Zusätzliche Zeugenvernehmungen

Was die weiteren in der Anklageschrift dargelegten Vorwürfe gegen B. angeht, hat das Landgericht das Hauptverfahren noch nicht eröffnet, sondern das Verfahren abgetrennt und ergänzende, „umfangreiche“ Beweiserhebungen angeordnet. Wie ein Sprecher auf Nachfrage sagte, handle es sich dabei insbesondere um weitere Zeugenvernehmungen.

Bei dem betroffenen Teil der Anklage geht es um den Vorwurf der Untreue: B. hatte aufgrund seiner Funktion als Leiter der Zentralstelle eine sogenannte Vermögensbetreuungspflicht gegenüber dem Land Hessen. Trotzdem soll er Rechnungen als richtig abgezeichnet haben, deren sachliche Unrichtigkeit ihm bekannt gewesen sei. Den strafrechtlichen Schaden schätzt die Staatsanwaltschaft auf 645 000 Euro, das Ministerium rechnete im Sommer mit Blick auf den bisher ermittelten Gesamtschaden, der auch den zivilrechtlichen und öffentlich-rechtlichen Schaden für das Land Hessen einbezog, von zehn Millionen Euro.

Die Abtrennung des Verfahrens in Bezug auf die Untreue-Vorwürfe bedeutet nicht, dass es am Ende zwei Prozesse geben könnte. Je nach Verlauf der nun zusätzlich angeordneten Beweiserhebungen können die Verfahren am Ende wieder verbunden werden und gemeinsam verhandelt werden. Alexander B. sitzt in Untersuchungshaft, deshalb hat das Beschleunigungsgebot besondere Bedeutung.