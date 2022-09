Waldkongress : „Stirbt nun sogar der gute Mischwald?“

„Was passiert mit dem Frankfurter Stadtwald, wenn es in den Sommermonaten künftig weiter so heiß und trocken sein wird wie in diesem Jahr und es einfach nicht mehr ausreichend regnet?“ Diese Frage stellt sich Frankfurts Umweltdezernentin Rosemarie Heilig (Die Grünen) nicht erst seit einigen Wochen, sondern bereits seit dem Ausnahmesommer 2018. Doch für die Biologin wird immer erkennbarer, dass der deutsche Wald in einer „großen Krise“ steckt. Nach den Fichten, deren Sterben und Borkenkäferbefall in den vergangenen Jahren vor allem im Taunus stattfand, kann sie jetzt im Frankfurter Stadtwald beobachten, wie auch die vor 30 Jahren neu gepflanzten Buchenbestände vertrocknen. „Der Wald leidet“, resümiert Heilig.

Dieser Zustand ist für Heilig und das für den Forst zuständige Grünflächenamt Anlass, nach 2019 nun zum zweiten Waldkongress nach Frankfurt einzuladen, um mithilfe der Expertise von Fachleuten aus dem ganzen Land zu diskutieren, ob und wie der mitteleuropäische Wald und auch der Frankfurter Stadtwald in Zeiten des Klimawandels gerettet werden kann.

„Mutter des Waldes“ kränkelt

„Die Buche, diese Hauptbaumart, ist tatsächlich seit 2018 angeschlagen“, bestätigt Peter Spathelf, Professor für angewandten Waldbau an der Hochschule für nachhaltige Entwicklung in Eberswalde. Die Buche, die als „Mutter des Waldes“ gelte, habe Probleme etwa mit ihren Feinwurzeln und ihrem Wasserleitsystem und schaffe es immer weniger, das wenige noch im Boden vorhandene Wasser in die Äste und Blätter zu pumpen, teilt Spathelf mit. „Die Situation ist besorgniserregend.“

Doch ohne Wald geht es nicht. Darüber waren sich die Fachleute einig. Der Wald gilt allenthalben als Klimaschützer. „Er ist der zentrale Kohlenstoffspeicher“, sagt Christopher Reyer vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung, und ein intaktes Waldinnenklima „puffert“die Extreme ab. Um ihn zu erhalten, müssten weltweit Entwaldungen vermieden und gleichzeitig Aufforstung und Waldmanagement betrieben werden. Reyer wies auf die umstrittene Forderung mancher Experten hin, die Waldflächen auf der Welt enorm auszubauen. Nach deren Argumentation sei dies der einfachste und schnellste Weg, um die weitere Klimaerwärmung zu verhindern. Reiher scheint diese Auffassung nicht zu teilen. Doch er macht deutlich, dass der Erhalt des Waldes und in gleichem Maße die Nutzung von Holz als Rohstoff insbesondere im Gebäudesektor maßgeblich und in einem überschaubaren Zeitraum zur weltweiten Kohlendioxid-Reduktion beitragen würde. Doch woher soll dieses Holz kommen?

„Wir brauchen aktives Tun“

„Plantagen könnten den dafür notwendigen weltweiten Holzbedarf decken“, führt Reyer an. Lässt aber offen, wie er sich solche Baumplantagen vorstellt, und gibt sogar zu bedenken, dass durch Plantagen ungeschützte Wälder vermutlich weiter zurückgedrängt würden. Seine Aufgabe sei es jedoch, über Lösungen gegen die globale Klimaerwärmung nachzudenken, und Holzplantagen seien mit Blick auf den Klimaschutz eine Idee.

Doch Lösungen haben weder Reyer noch die deutschen Forstfachleute, die sich wie Ralf-Volker Nagel von der Nordwestdeutschen Forstlichen Versuchsanstalt damit beschäftigen, welche Baumarten und welche Waldstrukturen helfen können, um den Wald resistenter zu machen – und zwar schnell. Überlegungen, den Wald einfach sich selbst zu überlassen und auf die Kraft der Natur zu hoffen, wie es der prominente, schreibende Förster Peter Wohlleben propagiert, hält Nagel für nicht ausreichend. „Wir brauchen aktives Tun“, sagt er. Das Tempo, das ein sich natürlich verändernder Wald habe, könne mit dem des Klimawandels nicht Schritt halten.