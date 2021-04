Konfirmation und Kommunion : Improvisation bis zuletzt

Es ist Dienstag, die Sonne scheint auf die frühlingshaft grüne Wiese hinter der evangelischen Bergkirche in Sachsenhausen. Ein Dutzend Konfirmandinnen sitzt in Stuhlkreisen mit Maske und Abstand, eine hat einen Laptop auf dem Schoß, es ist eigentümlich still. An der Wand hinter der Kirche lehnt das ausgemusterte Turmzifferblatt der Dreikönigskirche, die Zeiger stehen passenderweise auf fünf vor zwölf. Denn die Vorbereitungen der Konfirmations- und Erstkommunionsfeiern gleichen pandemiebedingt einem Lauf gegen die Zeit. „Diese Unsicherheit, ob die Gottesdienste stattfinden dürfen, erschwert die Arbeit“, sagt Pfarrerin Silke Alves-Christe, die den Konfirmationsunterricht betreut. Der Vorstellungsgottesdienst soll am 8. Mai stattfinden, die Konfirmation 14 Tage später.

Ob es dabei bleibt? Der Kirchenvorstand hat am Dienstagabend grünes Licht für Präsenzgottesdienste gegeben, ab einer Inzidenz von 200 mit verpflichtenden Schnelltests. Tagelang stand eine Verschiebung in den Oktober im Raum, doch das will man den Teenagern, die sich schon monatelang durch Zoom-Konferenzen quälen und zuletzt auf ihr Freizeitwochenende verzichten mussten, nicht auch noch antun. „Für die meisten Jugendlichen ist ihre Konfirmandenzeit dann schon sehr weit weg und der Kontakt zu vielen aus der Gruppe vermutlich abgerissen“, heißt es in einer Mail, die am Mittwochmorgen an die Konfirmandeneltern ging. Die Jugendlichen selbst nähmen das – nicht nur in Sachsenhausen – mit erstaunlicher Gelassenheit hin, berichten mehrere Pfarrerinnen.