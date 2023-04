Als Alma, ihr zweites Kind, heranwuchs, hörten Tina und Tim immer häufiger diese Fragen: Wann ist es bei euch so weit? Wann zieht ihr um? Die meisten Mieter suchen sich eine größere Wohnung, wenn die Familie wächst. Auch für Tina und Tim wurde es auf 80 Quadratmetern eng, als ihr Sohn Jonte eine kleine Schwester bekam. Die beiden Kinder können sich in den ersten Jahren problemlos ein Zimmer teilen. Aber irgendwann kommt der Moment, in dem der Wunsch nach einem eigenen Reich entsteht. Nach einem Zimmer, dessen Tür man zumachen kann und in dem man nicht gestört werden will. „Jeder braucht seinen Rückzugsraum“, sagt Tim.

Rainer Schulze Redakteur in der Rhein-Main-Zeitung.

Der erste Impuls war auch bei ihnen: Wir suchen uns eine größere Wohnung. Doch für die Familie stand schnell fest, dass sie eigentlich nicht umziehen will. Zumal größere Wohnungen in Frankfurt erst weit außerhalb der Innenstadt wieder erschwinglich werden. Außerdem war der Trennungsschmerz von ihrem Viertel einfach zu groß. Die Hausgemeinschaft erschien ihnen ideal, die Lage perfekt.