Kommunalwahl Hessen : Voll cool, Mama wird Politikerin

Vier Mütter aus Nieder-Eschbach wollen in den Ortsbeirat – gemeinsam. Ihr Quartett setzt sich in drei verschiedenen Parteien für Hortplätze und Jugendliche ein.

Eines Tages stellte Tanja Raab-Rhein fest: Ich bin ja ganz allein. Dabei sitzen außer der Vorsitzenden Richterin am Landgericht noch 18 andere Frauen und Männer im Ortsbeirat Nieder-Eschbach. In der CDU-Fraktion, deren Vorsitzende Raab-Rhein ist, sind sie zu siebt und damit stärkste Kraft. „Aber ich bin die einzige im Ortsbeirat, die noch schulpflichtige Kinder hat.“

Florentine Fritzen Redakteurin in der Rhein-Main-Zeitung. F.A.Z.

Das will sie ändern, zusammen mit drei anderen Müttern, die sich wie sie selbst im Elternbeirat der Michael-Grzimek-Schule engagieren. Alle vier kandidieren in der Kommunalwahl am Sonntag für den Ortsbeirat 15 – mit Zielen, die Eltern von Schulkindern wichtig sind, aber für drei verschiedene Parteien: CDU, SPD und FDP. Das habe sich im Ort schon herumgesprochen, berichten drei der vier Frauen auf dem Hof der Grundschule: „Unser Quartett kennt man.“ Ihr wichtigstes Ziel sind mehr Hortplätze. Aber sie haben noch mehr Pläne. Darüber tauschen sie sich in einem Vierer-Chat aus. „In der Sache ziehen wir an einem Strang.“

Das Quartett besteht aus einer Richterin, einer Studentin, einer Steuerberaterin und einer Geschäftsführungs-Assistentin. Die Studentin heißt Noura Gannoukh, ihr Fach ist Bauingenieurwesen, und sie steht auf Platz 4 der Liste der SPD. Die Sozialdemokraten halten derzeit vier Mandate im Ortsbeirat – könnte also klappen. Die Steuerberaterin Isabelle Varga-Schmidt engagiert sich außerdem in der Initiative „Familien in der Krise“. Sie bewirbt sich auf Platz 3 für die FDP. Die hat derzeit nur einen Sitz, hofft aber auf mehr – und es darf ja auch kumuliert und panaschiert werden.

Ganztagskonzept für die Grundschule gefordert

Auch die Geschäftsführer-Assistentin Sina Batista Sanchez rechnet sich deshalb keine schlechten Chancen aus, obwohl sie in der CDU-Liste erst auf Platz 14 erscheint. Als geborene Eschbacherin kann sie sich vorstellen, dass die Wähler sie nach oben und in den Ortsbeirat befördern. Raab-Rhein, die mit ihrer Familie seit vielen Jahren im Stadtteil lebt, ist das in einer früheren Wahl auch passiert. Damals habe sie nur helfen sollen, die Liste aufzufüllen. Jetzt steht sie an deren Spitze.

Wie vielerorts in der Stadt gibt es in Nieder-Eschbach zu wenige Hortplätze, und in die vielen Neubauten ziehen immer mehr Familien, die Betreuung für ihre Kinder brauchen. Die Mütter setzen sich auch für ein Ganztagskonzept an der vierzügigen Grundschule ein – und dafür, dass es dort endlich W-Lan gibt. Ein Halteverbot für Autos vor der Schule wäre aus ihrer Sicht ebenfalls eine gute Idee. Und die Spielplätze müssen erneuert werden.

Auch für Jugendliche geschehe im Ort zu wenig. Batista Sanchez erinnert sich: „Die Skaterbahn konnten schon wir damals nicht richtig nutzen.“ Für ein Schwimmbad und ein Open-Air-Kino wollen sich die Kandidatinnen ebenfalls stark machen. Raab-Rhein sagt: „Das kann man schon wuppen.“ Ein weiteres „Brennpunktthema“, so die Frauen, sei die Sanierung der Turnhalle der Otto-Hahn-Gesamtschule.

Die Kinder müssen ihre Mütter wegen der Arbeit im Elternbeirat und jetzt im Wahlkampf oft entbehren. Aber sie finden den Einsatz gut, sagen die Kandidatinnen. Batista Sanchez’ Kind gefallen die Wahlplakate im Ort. „Mama, ich sehe dich überall auf den Bildern, voll cool!“, habe es neulich gesagt. Ähnlich zufrieden fiel das Urteil von Varga-Schmidts Kind aus: „Mama wird Politikerin.“