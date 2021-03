Kommunalwahl in Frankfurt : Die weißen Zettel rechts, die grünen links

Eine Kommunalwahl ist eine Herausforderung, zumal in Corona-Zeiten. Um sie zu bewältigen, sind Tausende Helfer im Einsatz – ob im Wahllokal nebenan oder in der riesigen Messehalle 3.

Der Mann mit dem schlohweißen Haarschopf und der Nickelbrille hat den Überblick. Man könnte ihn sich auch gut auf einer Kreuzung vorstellen, wie er mit ruhiger Hand den um ihn herum tosenden Verkehr regelt. Hier, in der Turnhalle der Merianschule im Nordend, gilt es allerdings nicht, den Strom der Autos, sondern den der Wähler zu lenken. „Da hinten ist noch eine frei“, ruft der Wahlhelfer einer Frau zu und zeigt auf eine unbesetzte Kabine. „Hier gleich links“, weist er einem Jungwähler den Weg. Und als der nächste Wahlbürger etwas vorschnell hinterherlaufen will, wird ihm mit einem „Warten Sie kurz“ Einhalt geboten.

Eine zügige Verkehrslenkung ist nötig, denn gegen Mittag hat sich vor dem Wahllokal eine Schlange gebildet, die bis zur angrenzenden Vogelsbergstraße reicht. Damit sich das Geschehen nicht allzu sehr staut, hat der Wahlvorstand die Zahl der Tische, an denen die Wähler hinter einer Pappwand die Stimmzettel ausfüllen können, von ursprünglich vier auf sieben erhöht. Von Politikmüdigkeit ist in der Turnhalle der Merianschule nichts zu spüren – und auch nichts von Corona-Angst. Die Wähler stehen maskiert in der Reihe, halten sich an die Abstandsregeln, aber in den Gesprächen geht es nicht um die Pandemie, sondern um die Kommunalpolitik, über deren Zukunft heute entschieden wird.