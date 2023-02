Die Staatsanwaltschaft Frankfurt hat die Vorwürfe der Rechtsanwälte des Eintracht-Präsidenten Peter Fischer im Zusammenhang mit dem Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Erwerbs und Besitzes von Kokain zurückgewiesen und sich „verwundert“ über die Inhalte des am Donnerstag verschickten Schreibens der Anwälte gezeigt.

Der Schulkamerad von Fischers Sohn und dessen Mutter, durch die das Ermittlungsverfahren in Gang gekommen war, seien zweimal vernommen worden und es gebe keine Zweifel, dass der Junge die Wahrheit sage. Entgegen den von den Verteidigern verbreiteten Angaben gebe es auch keine groben Widersprüche in den Aussagen. Man frage sich angesichts des Schreibens, warum Fischer dann selbst keine Haarprobe abzugeben angeboten habe.

Der Aussage der Anwälte, Fischer nächtige gar nicht in dem Schlafzimmer, wo laut Staatsanwaltschaft ein Rauschgiftspürhund angeschlagen hatte und mit einem anschließenden Test Restbestände von Kokain auf einem Nachttisch identifiziert wurden, hielt eine Sprecherin der Behörde entgegen: Fischer sei am Morgen der Durchsuchung um 7.25 Uhr „verschlafen“ aus diesem Zimmer gekommen. Dass der Schnelltest positiv ausgefallen sei, sei ein „wichtiges Indiz“, das zu berücksichtigen sei.

Vier „Crusher“ in der Wohnung gefunden

Außerdem sei nicht richtig, dass bei der Durchsuchung keine Konsumutensilien gefunden worden seien. Insgesamt seien vier sogenannte Crusher gefunden worden, die meist für die Zerkleinerung von Marihuana genutzt würden: einer in einem Kulturbeutel in einer Vitrine im Esszimmer zusammen mit einer geringen Menge Marihuana, zwei in einem Weinregal im Esszimmer und einer in einer Sporttasche im Kinderzimmer, die der inzwischen von Fischer entlassenen Haushälterin gehöre. Die von den Anwälten erwähnte verdächtige Substanz, die in „geringster Menge“ im Bett der Haushälterin gefunden worden sei, wird laut der Sprecherin derzeit überprüft.

Nicht zutreffend ist ihren Angaben zufolge außerdem, dass die negative Urinprobe des Schulkameraden dem Institut für Rechtsmedizin nicht zur Kenntnis gegeben worden sei. Man habe dem Institut die vollständige Akte zur Verfügung gestellt, aus der sich die negative Probe ergeben habe. Die Haarprobe des Schulkameraden sei zur Untersuchung abgegeben worden, mit einem Ergebnis rechne man erst in mehreren Wochen.

Dass auch eine Haarprobe von Fischers 13 Jahre altem Sohn genommen werde, habe die Staatsanwaltschaft aus Gründen der Verhältnismäßigkeit nicht beantragt. Dieser habe den Angaben zufolge nur einmal Kokain konsumiert und nicht wie sein Schulkamerad, der Kokain mit nach Hause genommen haben soll, über den Zeitraum von etwa einer Woche hinweg.

„Nichts zu verbergen“

Die Staatsanwaltschaft werde das Verfahren nicht einstellen, weil die Ermittlungen nicht abgeschlossen seien. Sie würden weiterhin ausschließlich wegen des Verdachts des Erwerbs und Besitzes von Kokain geführt. Der Verdacht des Überlassens an Minderjährige stehe nicht im Raum, weil es keine Hinweise auf eine bewusste Abgabe gebe. Die Mobiltelefone von Fischer, des 13 Jahre alten Sohnes und dessen Mutter würden derzeit ausgewertet. Fischers Anwälte hatten betont, ihr Mandant habe die Entsperrcodes für alle Mobiltelefone „freimütig“ herausgegeben, „da er nichts zu verbergen hat“.