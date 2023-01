Bauen mit Bestand : Kölner Bühnen zeigen Risiken von Sanierung auf

Bauen mit Bestand“ ist derzeit das große Thema der Architekturdebatte. In einer Ausstellung im Deutschen Architektur­museum sind derzeit gelungene Beispiele zu sehen, doch bei einer Diskussionsveranstaltung am Mittwochabend sind auch die Grenzen des Machbaren erkennbar geworden. Diese wurden etwa bei der Sanierung von Oper und Schauspiel in Köln erreicht. Das Bühnengebäude dort hat nur ungefähr zwei Drittel der Größe von jenem in Frankfurt, doch die Bauaufgaben sind durchaus vergleichbar. In Frankfurt allerdings wurde die Sanierungsvariante bereits verworfen, auch wenn eine Initiative immer noch für den Erhalt der Doppelanlage am Willy-Brandt-Platz kämpft.

„Havarierte Baustelle“

Vergleichbar sind auch die zeitlichen Abläufe. Erste Gutachten wurden in Köln 2003 erstellt, eine Bürgerinitiative verhindert den Abriss des Schauspiels, 2012 wurde mit den Sanierungsarbeiten be­gonnen. 2016 habe er dann eine „havarierte Baustelle“ übernommen, sagte Bernd Streitberger, Technischer Betriebsleiter der Bühnen und früherer Baudezernent in Köln. Seinen ursprünglich bis zur geplanten Fertigstellung 2019 laufenden Vertrag hat er längst verlängert, sämtliche Zeitpläne ließen sich nicht einhalten.

„Die Haustechnik hat gar nicht funktioniert“, berichtete Streitberger. „Damit ist das Projekt an die Wand gefahren.“ Das liege unter anderem an den Standards, die in Deutschland mittlerweile ein großes Problem seien. Allein die Ausschreibung und Neuvergabe der Haustechnikplanung habe zwei Jahre gedauert.

Mehr als 100 Prozent Kostensteigerung

Fertiggestellt werden sollen die Kölner Bühnen nach derzeitigem Stand im März 2024. Das 2011 beschlossene Budget von 253 Millionen Euro wurde schon jetzt um 100 Prozent überschritten, am Ende werden es laut jüngsten Prognosen mindestens rund 640 Millionen Euro sein. Allein die Baunebenkosten, also vor allem Aufwendungen für Planung und Gutachten, machen rund 240 Millionen Euro aus. „Damit kommen sie an die Grenzen des Machbaren“, so Streitberger.

Für Regula Lüscher, ehemalige Senatsbaudirektorin in Berlin, ist das Kölner Beispiel kein Einzelfall. „Jede Baustelle fährt an die Wand, wenn es um die Haustechnik geht.“ Diese sei mittlerweile überkomplex. Wenn man ein Bestandsgebäude überfordere, müsse man einen Aufwand betreiben, der mit einem hohen Ressourcenverbrauch verbunden sei. Der Erhalt von Bestandsgebäuden sei in solchen Fällen nicht mehr nachhaltig.