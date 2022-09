Kochen mit Kapern : Feinwürzige Knospen vom Mittelmeer

Aktualisiert am

Auf der Salina wird jedes Jahr einem Strauch gehuldigt. Oder besser: dessen feinen Knospen. Denn die sind das Hauptexportgut des kleinen Eilandes an der Nordwestspitze Siziliens und finden in den Küchen ganz Italiens – und weit darüber hinaus – Verwendung. Es geht genau genommen auch nicht um einen Strauch, sondern ganz viele Sträucher, die Kapern­sträucher, für die die Insel berühmt ist – von Salina kommt nämlich der größte Teil der italienischen Kapern. Und entsprechend leidenschaftlich begehen die kaum 2500 Bewohner der Insel jedes Jahr am ersten Sonntag im Juni ihr „Festa del Cappero“, das große Kapernfest auf der Piazza von Pollara.

Dann wird mitten im Dorf, auf dem Platz vor der Kirche St. Onofrio, ein Tanzparkett aufgebaut, eine Kapelle von einer Nachbarinseln herübergebracht, tagelang alles, was sich mit Kapern zubereiten und verfeinern lässt, vorbereitet und vorgekocht – und dann den ganzen Tag und die ganze Nacht ausgelassen gefeiert und aufgetischt: Tomaten-Kapern-Salat, Hühnchensalat mit Kapernmayonnaise, Pasta mit Kapern, Pizza mit Kapern, Lamm mit Kapern, Thunfisch mit Kapernsoße, Paprika mit Kapernfüllung und sogar das traditionelle Weihnachtsgebäck Panettone – mit Kapern.