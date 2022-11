Kochbuch zur WM : Essen wie Mario Götze und Manuel Neuer

Einmal futtern wie Thomas Müller, Antonio Rüdiger und Mario Götze? Einmal essen, was Manuel Neuer und die anderen Nationalspieler vor dem Spiel auf den Tisch bekommen? Nichts leichter als das! Anton Schmaus ist schließlich nicht nur ein begnadeter Koch, sondern auch ein guter Geschäftsmann. Und darum gibt es vom Leibkoch der deutschen Fußballnationalmannschaft rechtzeitig zur Weltmeisterschaft in Qatar nicht nur ein neues Kochbuch, sondern auch zwei Menüs, die mit dem Lieferdienst Voilà (www.getvoila.com) durch das ganze Land geschickt werden.

Und was essen die Herren Nationalspieler so? Nun, von den beiden Me­nüs, die per Frischeversand nach Hause kommen, ist eines konventionell (Thunfisch-Ceviche mit Süßkartoffeln, Sucuk-Pasta mit Kreuzkümmel und Chili sowie Bananenmousse mit Kokos) und eines vegan (Linsenköfte in Romanasalat, Rote-Bete-Curry mit Mango und ebenfalls Ba­nanenmouse) – und die Profifuß­baller sollen ganz verrückt danach sein.

Von Internatsküche bis zu den Schmaus' Krea­tionen

Tatsächlich finden sich die beiden Hauptgänge dieses WM-Versand-Essens auch in „Schmaus kocht“, dem gerade erschienen Kochbuch des Mannes aus dem Bayerischen Wald. Aber sie bilden zusammen mit zehn weiteren Nationalmannschafts-Gerichten wie Kichererbsen mit Feigen und Datteln oder Maishähnchen mit Brokkoli und Thom Kha Gai nur eines von insgesamt sieben Kapiteln, die den Lebensweg des Anton Schmaus vom Internatsschüler zum Sternekoch nachzeichnen. Das mag für Fußball-Freunde enttäuschend sein, das Buch aber profitiert von der großen Bandbreite, die ein solcher Ansatz bietet.

So steigern sich der kulinarische Anspruch und die Komplexität der Re­­zepte vom Schweinebraten aus der Internatsküche über die Seezunge „Müllerin Art“ aus dem Lehrbetrieb sowie Kaviar-Spaghettini und Rentierrücken mit Banane und Miso von den weiteren Stationen in der Schweiz und in Schweden bis zu den Krea­tionen aus Schmaus’ eigenen Restaurants „Storstad“ und „Sticky Fingers“ in Regensburg. Das ist manchmal ganz schön kompliziert wie beim Kalbstatar und Kalbskopf mit Basi­likumöl, Ponzu-Vinaigrette, Zitronenemulsion und Parmesanchips, dann aber auch wieder erstaunlich einfach wie beim Steinbutt mit Sucuk und Fenchel – und immer ein Vergnügen, nicht nur zum Kochen, sondern auch zum Blättern und Lesen.

