Umgang mit Drogenszene : Was Koalition und CDU für das Bahnhofsviertel vorschlagen

Mit dem am Donnerstag zur Parlamentssitzung vorgelegten Antrag der Römerkoalition und den seit November vorliegenden Forderungen der CDU mit dem Titel „Offensive Bahnhofsviertel“ gibt es nun zwei politische Vorstöße, um gegen Verelendung, Kriminalität und mangelnde Sauberkeit in dem Quartier vorzugehen. Einen Schwerpunkt legt das Viererbündnis aus Grünen, SPD, FDP und Volt auf den Umgang mit der Droge Crack, die in den vergangenen Jahren neben das Heroin getreten ist und wegen des hohen Beschaffungsdrucks die Lage sowohl für die Konsumenten wie für die übrigen Menschen im Viertel verschärft hat. Dazu findet sich in dem Antrag ein unbestimmtes Vorschlagsbündel, das von Prävention über niedrigschwellige Angebote und psychosoziale Begleitung bis zur Ordnungspolitik reicht, also dem Durchsetzen des Verbots.

Der Magistrat soll Handlungsvorschläge für eine verbesserte pflegerische, medizinische und psychiatrische Versorgung drogenkonsumierender und obdachloser Menschen machen, die über die Notversorgung hinausgeht. Die Sozialraumarbeit im Viertel soll ausgeweitet werden und die Zusammenarbeit der Sozialhilfeträger mit den staatlichen Stellen wie Jugendhilfe, Gesundheitsamt und Wohnungsamt ausgebaut.

Grundlegender Unterschied beim Umgang mit der Drogenszene

Ein sicherer Durchgang vom Hauptbahnhof in die Kaiserstraße steht ebenso in der Auflistung wie regelmäßige Begehungen der zuständigen Ämter. Weitere Punkte sind eine kontinuierliche Präsenz der Stadt- und Verkehrspolizei zur Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten und eine Priorisierung des Bahnhofsviertels beim städtischen Toilettenkonzept. Dass einige Ideen nicht neu sind, hat damit zu tun, dass der Magistrat auch berichten soll, was er schon auf den Weg gebracht hat.

Manche Vorschläge, etwa ein Angebot von Tagesruhebetten, finden sich in beiden Anträgen. Ein grundlegender Unterschied zeigt sich beim Umgang mit der offenen Drogenszene. Die CDU orientiert sich am Vorgehen der Stadt Zürich, indem sie eine gemischte, an der Kleidung erkennbare Einheit aus Sozialarbeitern, therapeutischem Personal, Polizei und Ordnungskräften fordert, die den Drogenkranken Hilfsangebote für eine weiterführende Therapie zeigen soll. „Die offene Szene soll in Einrichtungen verlagert werden“, heißt es bei der Union.

Die Erfahrung aus der Schweiz lehrt, dass die Abhängigen dort nur zu halten sind, wenn der Handel mit Kleinstmengen geduldet wird. Die CDU will darüber mit dem Generalstaatsanwalt reden, denn erlaubt ist das in Deutschland nicht, so der Einwand der Koalition. In ihrem Antrag fordert sie „klar definierte Aufenthaltsmöglichkeiten für Konsumierende“ mit Sitzgelegenheiten und Witterungsschutz, und zwar im öffentlichen Raum. Der Aufenthalt soll sowohl für die Konsumierenden als auch für das „Umfeld“ angenehm sein und von Sicherheitsvorkehrungen in Abstimmung mit Landesbehörden und Ortsbeiräten begleitet werden.