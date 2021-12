Aktualisiert am

Koalition in Frankfurt : So fällt die erste Bilanz der V-Ampel aus

Seit September regiert ein Viererbündnis aus Grünen, SPD, FDP und Volt im Frankfurter Römer. Der Koalitionsvertrag ist ambitioniert und ein Versprechen an die Bürger. Können die Dezernenten die hohen Erwartungen auch erfüllen? Eine Zwischenbilanz.

Mobilität: Miteinander für Verkehrswende

Neu und doch nicht neu im Amt: Das Verkehrsdezernat ist wieder in den Händen von Grünen-Stadtrat Stefan Majer, der es schon einmal bis 2016 innehatte. Neu ist der Ressortname, jetzt ist man für Mobilität zuständig, und die Tatsache, dass ihm, der weiterhin für Gesundheit zuständig ist, derjenige schon zur Seite steht, der ihm in zwei Jahren nachfolgen wird: Wolfgang Siefert. Beide setzen sich seit Jahren für die Verkehrswende ein: Majer hat Schienenprojekte wie die Regionaltangente West vorangebracht, Siefert verhinderte als verkehrspolitischer Sprecher der Grünen im Römer, dass die Stadt den Radentscheid mit seinen 40.000 Unterschriften an rechtlichen Hürden hat scheitern lassen. Stattdessen fasste die alte Römer-Koalition 2019 den Beschluss zur „Fahrradstadt Frankfurt“. Seitdem markiert die Stadt überall Radstreifen, lässt Nebenstraßen wie den Oeder Weg und neuerdings den Grüneburgweg fahrradfreundlich umbauen. Der Dritte im Bund ist Heiko Nickel, bis zur Kommunalwahl Geschäftsführer des Verkehrsclub Hessen und Mitinitiator des Radentscheids, der nun im Dezernat für die Erarbeitung des Masterplans Mobilität verantwortlich ist. Das dürfte ein gutes Miteinander pro Verkehrswende sein.