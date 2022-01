Lieblingsgerichte der Redaktion : Ein Salat, der die Lebensgeister weckt

Aktualisiert am

Von einem chinesischen Gastronomen in Berlin inspiriert bereitet unser Autor einen pikanten asiatischen Salat mit Karotten, Palmherzen, Sprossen und violetten Kartoffeln zu.

Es ist ja nicht so, dass man ein Gericht einfach erfindet. Das können vielleicht Sterneköche und Kochbuchautoren. Aber selbst die brauchen im Normalfall irgendeine Inspiration, sei es ein Rezept ihrer Großmutter, ein Besuch in einem exotischen Land, eine Begegnung mit einem Kollegen oder die Beschäftigung mit einem neuen kulinarischen Trend. Das ist bei Hobbyköchen nicht anders, und so gehen auch meine Lieblingsgerichte meist auf einen Restaurantbesuch, ein Kochbuch oder eine Reise zurück. Meinen aktuellen Favoriten – einen Asia-Salat mit Karotten, Palmenherzen und violetten Kartoffeln – habe ich zum Beispiel Herrn Wu zu verdanken.

Peter Badenhop

Der betreibt mit seiner Frau Wang seit 2007 in Berlin ein Restaurant namens „Hot Spot“, das sich nicht nur wegen seiner authentischen Küche aus Schanghai und Szechuan zu einem Szenetreff entwickelt hat, sondern vor allem wegen seiner erstaunlichen Weinkarte: Sie hat mehr als 250 Positionen und umfasst außer großen Franzosen und Italienern auch den gesamten deutschen Riesling-Adel – zu erstaunlich moderaten Preisen.