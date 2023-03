Aktualisiert am

Weiße Wände, eine sterile Umgebung – wie sollen Krankenhaus-Patienten so nur gesund werden? Im Neubau des Frankfurter Klinikums Höchst gehört schon die Innengestaltung mit zur Therapie.

Ein Krankenhaus ist kein Hotel. Daran wird sich so schnell nichts ändern. Denn wer in einer Klinik eincheckt, der macht das nicht unbedingt freiwillig. Dass Krankenhäuser sich aber durchaus bemühen, Patienten auch als Gäste zu sehen, wird bei einem Rundgang durch den Neubau des Klinikums Höchst deutlich.Hier wird vieles getan, um den Menschen, die oft mit Sorgen und Ängsten kommen, den Aufenthalt so angenehm wie möglich zu gestalten. Manche dieser Bemühungen werden erst auf den zweiten Blick sichtbar.

Marie Lisa Kehler Stellvertretende Ressortleiterin des Regionalteils der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Folgen Ich folge



Spürbar, davon ist Innenarchitektin Janine Tsias überzeugt, sind sie von Beginn an. Denn die Auswahl bestimmter Farben und Motive sowie ein abgestimmtes Lichtkonzept sollen eine beruhigende Wirkung auf die Patienten und ihre Angehörigen haben. Tsias hat in Zusammenarbeit mit ihrer Kollegin Katja Gehrke, beide im Auftrag der Gebäudeplanung Obermeyer, und Steffen Bauer vom Innenarchitekturbüro Kučera und Bauer ein Innengestaltungskonzept für den Neubau entwickelt. Dabei haben sie sich Elementen der „heilenden Kunst“ bedient.