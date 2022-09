Gebäude und Klimaschutz : Lieber nichts Neues bauen

In kaum einer anderen Stadt wird so viel abgerissen und neu gebaut wie in Frankfurt. Doch der Erhalt von Gebäuden nutzt auch dem Klimaschutz.

So etwas gibt es selten: Das Gebäude, in dem die Ausstellung gezeigt wird, ist selbst Teil der Ausstellung. Im Deutschen Architekturmuseum (DAM), das während der Sanierung seines Stammhauses vorübergehend am Ostbahnhof eine Heimat gefunden hat, gibt es diese Konstellation derzeit. Denn das frühere Telekom-Gebäude, das 1951 als erste Zentrale des Versandhändlers Neckermann erbaut wurde und jetzt von dem Museum und vielen anderen Mietern genutzt wird, steht als Beispiel für eine Immobilie, die man nicht abreißen müsste.

„Nichts Neues – Besser bauen mit Bestand“ heißt die Ausstellung, die am Donnerstagabend offiziell eröffnet wird. Damit folgt das DAM dem Trend, das Thema Nachhaltigkeit in der Architektur zu thematisieren. Und so finden sich gleich zu Beginn des Parcours durch die (wiederverwendeten) Stellwände die einschlägigen Zahlen: 40 Prozent der Emissionen an Treibhausgasen gehen auf den Gebäudesektor zurück. Dabei macht der Verbrauch von Strom und Wärmeenergie im laufenden Betrieb im Schnitt nur die Hälfte aus. Die anderen 50 Prozent entfallen auf den Bau selbst.

Kreativer Umgang mit bestehender Architektur

Jedes Gebäude, das erhalten wird und nicht einem Neubau weicht, ist also ein Beitrag zum Klimaschutz. Die Kuratoren der Ausstellung – Jonas Malzahn, Katharina Böttger und Mathias Schnell – haben zum kreativen Umgang mit bestehender Architektur 24 Beispiele aus mehreren Ländern zusammengetragen. Sie wollen die Beiträge auch als Ermutigung verstanden wissen, anders mit dem Gebäudebestand umzugehen.

So wird etwa ein Kulturzentrum in São Paulo vorgestellt, das durch den Umbau eines 1940 errichteten Kaufhauses entstanden ist. „Das könnte man auch auf unsere Innenstädte übertragen“, meint Kurator Malzahn. Aus Wiesbaden findet sich in der Ausstellung das ehemalige Stellwerk des Güterbahnhofs West, das heute von einem Kinder- und Jugendtreff genutzt wird. Und in der Rubrik Denkmalschutz wird ein Wohnhaus aus dem niederländischen Gouda vorgestellt, das ursprünglich 1939 als Hallenbad errichtet wurde. Das Becken ist noch vorhanden. Wasser ist zwar keines mehr drin, doch die Bewohner können sich an den Rand setzen und die Füße baumeln lassen.

Die Ausstellung leistet aber auch einen Beitrag zur Frankfurter Debatte. Vier Beispiele für erfolgreiche Um- und Weiterbauten werden präsentiert: der sanierte Silberturm der Deutschen Bahn, die Aufstockung der Fritz-Kissel-Siedlung, umgebaute Bürohäuser in Niederrad und ein gemeinschaftliches Wohnprojekt im Bahnhofsviertel. Aber es sind auch Immobilien dabei, bei denen die künftige Nutzung noch offen ist. Zum Beispiel das Juridicum an der Senckenberganlage, das die Universität voraussichtlich Ende des Jahres räumt. Über dessen Zukunft hatte es zuletzt eine kontroverse Diskussion gegeben. Während es die städtische ABG Holding nach einer Zwischennutzung für Geflüchtete abreißen will, setzt sich eine Initiative für den Erhalt ein. In der Ausstellung wird eine Studie des Architekturbüros Schneider + Schumacher gezeigt, die nachweist, dass das 1970 fertiggestellte Gebäude umgebaut und für Wohnzwecke genutzt werden kann.

Ob das passiert, ist derzeit ebenso offen wie die Frage, ob das Telekom-Gebäude bestehen bleibt. Vor Kurzem wurde es abermals verkauft, über die Pläne des neuen Eigentümers ist noch nichts bekannt. DAM-Direktor Peter Cachola Schmal hält den Bau aus den Fünfzigerjahren für erhaltenswert: „Das ist ein phantastisches Gebäude mit guten Grundrissen, es kann noch 100 Jahre genutzt werden.“ Aber er weiß auch: „Wenn der Preis so hoch war, dass der Investor die doppelte Fläche bauen muss, dann wird das Gebäude geschreddert.“

Die Ausstellung ist von 16. September bis 15. Januar im Deutschen Architekturmuseum (Henschelstraße 18) zu sehen.