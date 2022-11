Kleingärtner gegen Schule : „Für uns gleicht das einer Enteignung“

Martina Rosenberger steht in ihrem Garten neben einem noch jungen Kirschbaum. Vor drei Jahren hat sie ihn gepflanzt. In diesem Sommer konnte sie das erste Mal Früchte ernten, wenn auch nur eine Schüssel voll. Neben dem noch kleinen Kirschbaum stehen ein älterer Apfel- und ein Quittenbaum. An den Zäunen zum Nachbargarten sind, wie es sich für einen Kleingarten gehört, Beete angelegt, mit Beerensträuchern, Tomaten und den Kräutern für die grüne Soße, auch wenn die jetzt im Herbst verwelkt sind.

Wie lange Rosenberger ihrem Kirschbaum noch beim Größerwerden zusehen kann, weiß sie nicht. Der östliche Teil des Kleingärtnervereins Riederwald 1913, in dem ihre Gartenparzelle liegt, stellt die Stadtregierung zur Disposition – die Europäische Schule soll auf das Gelände umziehen, heißt seit Juni dieses Jahres vonseiten der Koalitionsparteien im Römer.

„Während Corona war das hier meine Rettung“

Damit würde eine jahrelange Suche zu Ende gehen. Das bisherige Schulgelände in Niederursel ist längst zu eng . Da die europäischen Behörden in Frankfurt, allen vo­ran die Europäische Zentralbank (EZB), stetig gewachsen sind, hat sich auch die Schülerzahl der für die Kinder der Beamten vorgesehenen Schule kontinuierlich er­höht. Im Sommer hatte sich die Römerkoalition schließlich darauf verständigt, der Europäischen Schule das Gelände des Festplatzes anzubieten. Das ist mit der U-Bahn gut angebunden und nicht weit von der EZB, wo ein Großteil der Eltern arbeitet. Feste wie die Dippemess sollen dafür aufs Rebstockgelände ausweichen.

Aber der Festplatz allein entspricht nicht den Flächenvorstellungen der Schule, er ist nur 3,8 Hektar groß. Die Europäische Schule hatte mit mindestens fünf Hektar geplant. Der Vorschlag der Koalition sieht deshalb vor, dass mindestens ein Teil der angrenzenden Kleingärten des KGV Riederwald für die Schule weichen sollen.

Für Rosenberger wäre das ein herber Verlust. Sie schätzt die Nähe des Gartens sehr, kann von ihrer Wohnung in Bornheim zu Fuß zu ihrer Parzelle laufen. Rosenberger hatte schon mal einen, wie sie sagt, idyllischen Garten, am Lohrberg – den besuchte sie aber längst nicht so oft wie ihren jetzigen. Der Lohrberg sei für sie ein Wochenendgarten gewesen. Zu ihrem jetzigen Garten könne sie jeden Abend nach der Arbeit gehen. „Während Corona war das hier meine Rettung“, sagt sie und zeigt stolz auf ihr kleines, grünes Paradies.

So wie ihr geht es vielen in der Anlage – sie können nicht weg und sie wollen es auch nicht. Der Vorstandsvorsitzende des Vereins, Niklas Pauli, berichtet, dass der Verein vor vielen Jahren für Gärten, die we­gen des Baus der angrenzenden Autobahn A 661 geräumt werden mussten, Ausgleichsflächen in Maintal-Dörnigheim be­kam. „Da sind natürlich keine Bornheimer und Riederwälder hingegangen, sondern Maintaler“, sagt er.

Schule für „gut situierte Beamte“

Im Gespräch haben die Vertreter der Europäischen Schule die Kleingärtner wissen lassen, dass sie keinen wesentlichen Einfluss auf die Standortauswahl der Stadt hätten. Allerdings kündigten sie an, dass die Schule sich dem Stadtteil gegenüber öffnen wolle, um so auch den Bewohnern des Viertels etwas bieten zu können.

Niklas Pauli ist da skeptisch. Beim Be­such der Schule in Niederrad wurde er von Sicherheitsleuten durchsucht und durfte nur auf Einladung und mit entsprechender Karte auf das Gelände. Dass auch in Zu­kunft die Schule des besonderen Schutzes be­darf, dafür haben die Hobbygärtner prinzipiell Verständnis. „Die sind ja potentielles Ziel von jemandem, der was gegen die Vorstände von der EZB hat“, sagt Vereinsmitglied Klaus Wimmer.

Dass die Schule aber eine so große Fläche für ihre 2000 Schüler in Anspruch nehmen möchte, findet dagegen kaum Zustimmung. Die meisten Schulen in der Gegend müssten schließlich auch mit begrenzten Flächen und ohne großen Schulhof auskommen, sagt Rosenberger. „Die Kinderarche, wo wir unsere Kinder hatten, hat eine Außenfläche so groß wie ein Bornheimer Vorgarten. Und diesen Kindern und Eltern setzt man dann hier eine Schule hin, die eine Pavillonschule sein soll. Das, glaube ich, macht es auch den Bornheimer und Riederwälder Familien echt schwer, sich so einer Schule zu öffnen.“

Dass für diese „Schule der gut situierten EU-Beamten“, wie die Gärtner sie nennen, ausgerechnet ein Kleingarten weichen soll, können sie erst recht nicht nachvollziehen. „In Bornheim und Riederwald sind viele Familien, die keinen eigenen Garten ha­ben, die es sich nicht leisten können, jedes Wochenende mit ihren Kindern ins Grüne zu fahren, die nicht jede Ferien wegfahren, sondern ihren Urlaub hier in der Anlage verbringen“, sagt Rosenberger.