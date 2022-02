Klagen in Frankfurt : Wirecard-Anleger gegen die Bafin

Ende der vergangenen Woche ging es so richtig los. Wie das Frankfurter Landgericht auf Nachfrage mitteilt, gingen innerhalb eines Tages 100 Klagen von Wirecard-Anlegern gegen die Bafin ein, weitere 500 sind angekündigt. Und dabei wird es wohl nicht bleiben. Im November sprach Landgerichtspräsident Wilhelm Wolf davon, das Gericht rechne zunächst mit 1500 Klagen, für 20 000 weitere gebe es Kostenzusagen der Rechtsschutzversicherer. Die Kläger fordern Schadenersatz von der Finanzaufsicht: Sie argumentieren, die Bafin habe Wirecard nicht ausreichend kontrolliert, habe Hinweise auf Gesetzesverstöße nicht ernst genug genommen und so die Manipulation nicht verhindert. Und weiter: Sie habe die Öffentlichkeit nicht informiert, jedenfalls nicht ausreichend. Hunderte von wütenden Anlegern sind betroffen und versuchen nun, mithilfe von spezialisierten Kanzleien ihr Geld zurückzubekommen.

Für das Landgericht bedeutet das, dass eine weitere Welle von Massenklagen ins Haus steht, die den Betrieb über die Belastungsgrenze bringt. Die Problematik ist ähnlich wie bei anderen Massenverfahren, etwa dem Dieselskandal: Jede einzelne Klageschrift muss genau angeschaut werden, selbst wenn der teils mehrere Hundert Seiten lange Text fast wortgleich ist und der Großteil von einer Kanzlei kommt, die im Netz um Wirecard-Anleger wirbt – genau wie die Bafin immer von der gleichen Kanzlei vertreten wird. Für jedes Verfahren wird eine Akte angelegt, es wird terminiert, verhandelt, ausgehandelt. Dadurch entsteht nicht nur enorm viel Arbeit für die Zivilkammern, sondern auch für die Geschäftsstellen.

Gericht änderte seine Geschäftsverordnung

Das Gericht hat im vergangenen Jahr auf die bevorstehende Welle reagiert: Es hat per Beschluss seine Geschäftsverordnung in Bezug auf die Bafin-Klagen geändert. Damit verteilen sie sich auf alle Zivilkammern und bleiben nicht nur bei der Fiskuskammer, die für Amtshaftungsklagen zuständig ist. Anders sei die Masse nicht zu stemmen, heißt es aus dem Gericht. Gleichzeitig gingen aber auch Synergien verloren, wenn sich jede einzelne Kammer einarbeiten muss. Auch wenn nicht auszuschließen ist, dass eine Kammer irgendwann einen anderen Blick auf die Thematik haben wird: Bislang hat das Landgericht in allen Entscheidungen Ansprüche der Anleger gegen die Bafin verneint.

Der Grund hierfür – und dafür, dass für die Klagen überhaupt die Zivilgerichte zuständig sind – liegt im Finanzdienstleistungsgesetz, dem zufolge die Bafin „ihre Aufgaben und Befugnisse nur im öffentlichen Interesse“ wahrnimmt. Und in Paragraph 839 des Bürgerlichen Gesetzbuches: „Verletzt ein Beamter vorsätzlich oder fahrlässig die ihm einem Dritten gegenüber obliegende Amtspflicht, so hat er dem Dritten den daraus entstehenden Schaden zu ersetzen. Fällt dem Beamten nur Fahrlässigkeit zur Last, so kann er nur dann in Anspruch genommen werden, wenn der Verletzte nicht auf andere Weise Ersatz zu erlangen vermag.“ Auf dieser Basis urteilte die 4. Zivilkammer Mitte Januar in den ersten Verfahren: Weil die Bafin qua Gesetz nicht im Interesse Dritter handelt, hier dem Individualinteresse der einzelnen Anleger, haben diese auch keinen Schadenersatzanspruch. Die Bafin habe also keine einem Dritten gegenüber bestehende Amtspflicht verletzt. Mit Verweis auf höchstrichterliche Rechtsprechung schrieben die Richter im Urteil, einzelne Anleger würden durch die Bankenaufsicht „lediglich mittelbar als reflexartige Folgewirkung“ geschützt.

Fahrlässig aber nicht vorsätzlich gehandelt

Und wie steht es um die Tatsache, dass Bafin-Mitarbeiter mit Wirecard-Aktien gehandelt hatten? In den Urteilen heißt es, 2019 hätten 41 Mitarbeiter 137 private derartige Geschäfte getätigt, 2020 dann 56 Mitarbeiter 196 Geschäfte. Hierzu schreiben die Richter, ein Amtsmissbrauch erfordere ein besonders verwerfliches Verhalten, das von „sachfremden, rein persönlichen Motiven getragen werde“. „Allein der Umstand, dass Mitarbeiter der Beklagten Aktien der Wirecard AG besessen und mit diesen gehandelt hatten, vermag ein sittenwidriges Verhalten nicht zu begründen. Zudem ist nicht ersichtlich, dass diese Mitarbeiter (. . .) nicht an dem Wertverfall der Aktien teilgenommen haben.“

Der letzte Punkt, den die Richter machten, bezog sich auf die Einschätzung, dass die Bafin nur fahrlässig und nicht vorsätzlich gehandelt habe. Daraus folgt der Schluss: Die Anleger können die Anstalt nur dann in Anspruch nehmen, wenn sie nicht anderswo Ersatz bekommen konnten. Sie hätten also zunächst anderswo Schadenersatz fordern müssen, zum Beispiel bei den Vorstandsmitgliedern von Wirecard. Unmöglich sei das nicht, auch nicht im Fall von Jan Marsalek, so das Landgericht. Es gebe die Möglichkeit einer sogenannten öffentlichen Zustellung der Klage, wenn der Beklagte nicht auffindbar ist. Dass er oder der in Untersuchungshaft befindliche ehemalige Vorstandsvorsitzende Markus Braun kein Vermögen mehr im Inland besitzt, sei jedenfalls von den Klägern nicht vorgetragen worden.

Das Landgericht München I bestätigte auf Nachfrage, dass vor Kurzem ein Versäumnisurteil ergangen ist, in dem einem Kläger Schadenersatz gegenüber Braun im Umfang von 250 000 Euro zugesprochen wurde. Man gehe allerdings davon aus, dass hiergegen Rechtsmittel eingelegt würden. Eine Sprecherin sagte, es stünden noch eine ganze Reihe von Hauptsacheverfahren zur Frage von Ansprüchen gegen Braun aus.

Ein weiteres Gericht in München, diesmal das Oberlandesgericht (OLG), hat sich bereits Mitte Dezember zu einer Frage geäußert, die auch die Frankfurter Richter in ihren Urteilen erwähnen. Nämlich zur Möglichkeit, die Wirtschaftsprüfer in die Verantwortung zu nehmen. Der 8. Zivilsenat rügte das Landgericht mit deutlichen Worten dafür, dass es Klagen von Anlegern gegen EY ohne Beweisaufnahme abgewiesen hatte – und bestimmte in einigen Berufungsverfahren Termine zur mündlichen Verhandlung.