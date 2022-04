Kirchenpräsident Volker Jung : „Wer Krieg führt, der verbündet sich mit dem Tod“

Osterjubel und die Rechtfertigung von Gewalt sind für Volker Jung unvereinbar. Im Interview spricht der Präsident der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau auch über die Krise der Kirchen in Deutschland und digitale Gottesdienstangebote.

Seit 2009: Volker Jung ist Präsident der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau mit Sitz in Darmstadt. Bild: Michael Braunschädel

Herr Jung, wenn Sie jemand auf der Straße angesichts des Kriegs in der Ukraine mit seinem Leid für die ­Menschen fragt: Wo ist denn euer Gott – was würden Sie ihm antworten?

Diese Frage ist fest im Geschehen von Karfreitag und Ostern verankert. Sie stellt sich angesichts des Kreuzes: Warum lässt Gott das zu? Warum schreitet er nicht ein? Wir glauben als Christen, dass Gott in dieser Welt präsent ist und in seinem Sohn auf sich genommen hat, was wir Menschen einander antun. Darin ist zu erkennen, dass Gott nicht alles wirkt in dieser Welt, sondern dieser Welt auch eine Eigenmächtigkeit gegeben hat. Er hat den Menschen die Freiheit gegeben, Gutes oder Böses zu tun. Dieser Eigenmächtigkeit stellt Gott gegenüber, dass er mit den Menschen im Leiden verbunden ist, und auch die Zusage, dass Leiden und Tod nicht das Letzte sein werden. Er öffnet den Ausblick auf etwas, das über diese Welt hinausgeht. Christus ist auferstanden: Damit ist nicht einfach das Alte fortgesetzt, sondern es ist eine neue himmlische Gegenwart gegeben, auf die man sich im Glauben beziehen kann und die Hoffnung und Kraft im Leben nährt.