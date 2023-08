Zu den vielen Dingen, für die der Kultkiosk Yok Yok bekannt ist, gehören außer den unzähligen Biersorten und der urbanen Stimmung auch die Aufkleber. Wie eine Tapete pflasterten sie den Nachtschwärmer-Treff an der Münchener Straße im Bahnhofsviertel. Hatte jemand einen Sticker dabei, klebte er ihn einfach dazu, und als kein Platz mehr war, wurde eben die nächste Schicht aufgebracht.

Das hätte wahrscheinlich ewig so weitergehen können, wäre der Mietvertrag nicht ausgelaufen. Der Vermieter wollte nicht verlängern, und so musste Inhaber Nazim Alemdar umziehen. Immerhin nicht sehr weit: Um die Ecke fand sich an der Adresse Am Hauptbahnhof 6 ein neues, sogar etwas größeres Geschäft. Statt wie bisher für 15 ist dort nun Platz für 20 Kühlschränke.

Als der Laden am Montag eröffnet wurde, prangten schon Dutzende Sticker am Schaufenster, besonders gut vertreten wie eh und je solche mit Eintracht-Bezug. Für den 1. September ist eine Eröffnungsfeier geplant. Dafür, dass die Kühlschränke bis dahin gefüllt sind, wird Alemdar schon sorgen – Sticker können die Gäste selbst mitbringen.

Das Yok Yok, das Hunderte Sorten Bier anbietet, ist weit über die Grenzen Frankfurts als Treffpunkt bekannt. An lauen Sommerabenden bilden sich große Menschentrauben auf dem Bürgersteig vor dem Eingang. Es gilt unter anderem wegen künstlerischer und karitativer Aktionen als Symbol für die positiven Seiten des Frankfurter Bahnhofsviertels: Urbanität, Vielfalt, Zusammenhalt.

Vor zwei Jahren bekam Inhaber Alemdar gerichtlich bestätigt, dass sich kein anderer Kiosk – auch außerhalb Frankfurts – so nennen darf wie das Original aus dem Bahnhofsviertel. „Yok Yok“ ist türkisch und bedeutet sinngemäß „gibt's nicht – gibt's nicht“.