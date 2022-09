Kurzfilme gedreht : Wie Obdachlose ihr Frankfurt sehen

In vier Kurzgeschichten zeigen Obdachlose ihren Alltag an verschiedenen Orten in Frankfurt. Sie filmen selbst, ohne Vorgaben. Gezeigt wird, was ihnen wichtig ist.

Andreas, Sebastian, Pascal und Cristina sind obdachlos. Sie leben an verschiedenen Orten in Frankfurt: im Bahnhofsviertel, am Flughafen, am Main und im Ostend. In dem Film „So sieht unser Frankfurt aus!“ geben sie tiefe Einblicke in ihr Leben.

Die vier Protagonisten haben mehrere Wochen lang je eine Kamera zur Verfügung gestellt bekommen. Damit konnten sie filmen, was ihnen wichtig erschien, es gab keine Vorgaben. Bernd Reisig, der Initiator des Projekts, wollte den Obdachlosen, die „zu unserer Stadt gehören so wie du und ich“, eine Stimme geben. Sie sollten selbst über ihr Leben berichten können, anstatt wie sonst üblich Teil der Berichterstattung eines Fernsehsenders zu sein.

Mutter mit wechselnden Partnern

Aus dem Projekt sind vier Kurzfilme entstanden, die verschiedene Lebensumstände bebildern und nicht nur negative Momente zeigen. Pascal spielt in einer Szene Tischtennis im „Skatepark Friedensbrücke“. Man sieht nur sein Gegenüber, denn Pascal zeigt alles aus seiner Perspektive. Einmal filmt er ein Schaufenster, in dem er sich spiegelt, man kann seine Statur erahnen: Durchschnittlich groß, schlank, Haare knapp schulterlang. Das Schaufenster verrät nicht, dass Pascal kein Dach über dem Kopf hat. Er habe eine schwierige Jugend gehabt und sich mit den wechselnden Partnern der Mutter nie gut verstanden. Die Sorgen habe er in Alkohol ertränkt, den Absprung nicht geschafft. Doch nun trinke er nicht mehr. „Auf der Straße leben ist schon hart, aber irgendwie fühle ich mich auch frei.“

Cristina lebt in einer über Jahre selbst zusammengebauten Hütte, sie bezeichnet sie als „Baracke“. Den Bereich vor ihrer Hütte nennt sie ihren kleinen Garten. In der Baracke hat sie Kerzen aufgestellt, die Wände sind dekoriert. Cristina ist eine kleine Frau mit kurzen, grauen Haaren. Ihrem Gesicht sieht man die Anstrengung des Lebens an, sie wirkt müde. Hausarbeit zählt auch für Cristina zum Alltag: Sie wäscht, kocht und fegt den Boden. In den frühen Morgenstunden sammelt Cristina im Nordend Pfandflaschen. Sie geht mit einer Taschenlampe umher, leuchtet den Boden ab und in einzelne Mülltonnen hinein. Sie habe Angst, wenn sie nachts allein unterwegs sei, doch wenn man zu spät losgehe, sei schon vieles aufgeräumt. Dann könne sie weniger einsammeln und habe später einen geringeren Erlös aus dem Pfand. Es sei schon schwer, kein richtiges Zuhause zu haben. Doch „alles in allem sehe ich mich als glückliche Person, weil ich einen Platz zum Schlafen habe“.

Die Premiere des Films fand in der „Astor Film Lounge“ im Einkaufszentrum „My Zeil“ statt. Cristina erschien als Einzige der vier Protagonisten zu der Premiere. Es waren prominente Gäste vertreten, unter anderen Eintracht Frankfurt Trainer Oliver Glasner und Innenministerin Nancy Faeser. Der Film habe sie sehr bewegt, sagt Faeser später. Oft seien es Schicksalsschläge, die Obdachlose in ihre Situation beförderten. Es sei wichtig, hinzuschauen und zu helfen, so die Sozialdemokratin. Natürlich müsse die Politik sich dieser Aufgabe annehmen, doch auch jeder Einzelne könne helfen.

Komponist Ralf Hildenbeutel hat die Kurzfilme mit Musik unterlegt. Gesichtet und geschnitten wurden die mehr als 100 Stunden Filmmaterial von Lars Löw und Christina Schardt, die zu der Zeit noch studierten. Unterstützt wurden sie dabei von Projektleiterin Margarethe Konrad. Es sei sehr mutig, solche Lebensgeschichten vor der Kamera preiszugeben, findet Konrad. Viele Vorurteile über Obdachlose seien schlichtweg falsch, sagte sie. So betäube sich keiner der vier Protagonisten mit Alkohol, alle „waren da und stellten sich ihrem Leben“. Die „Astor Film Lounge“ will demnächst bekannt geben, wann der Films für das allgemeine Publikum gezeigt wird.