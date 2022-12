Kinderporno-Plattform : Lange Haftstrafen für Angeklagte im Boystown-Prozess

Die vier Angeklagten im Prozess um die wohl größte kinderpornografische Darknet-Plattform der Welt Boystown sind zu langen Haftstrafen verurteilt worden. Wie das Landgericht Frankfurt am Mittwoch in seinem Urteilt verkündete, muss der für die Server der Webseite zuständig gewesene Alexander G. für zwölf Jahre in Haft. Der als Moderator der Plattform tätig gewesene Andreas G. wurde zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von zehn Jahren und sechs Monaten verurteilt. Das Gericht sah es in beiden Fällen als erwiesen an, dass die Männer auch selbst Kinder teils schwer missbraucht haben. Für beide ordnete die Strafkammer Sicherungsverwahrung an. Damit stellt das Gericht sicher, dass die Männer auch nach Ende ihrer Strafhaft nicht frei kommen und der Allgemeinheit gefährlich werden.

Der dritte Betreiber, Christian K., wurde zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von acht Jahren verurteilt. Der in Paraguay lebende Deutsche war im vergangenen Oktober nach Deutschland ausgeliefert worden. Der vierte Angeklagte, Fritz K., einer der aktivsten Nutzer der Plattform, muss für sieben Jahre in Haft.

Das Portal Boystown hatte bis zu seiner Abschaltung im April 2021 mehr als 400.000 Mitglieder auf der ganzen Welt, fast viermal so viele wie die im Jahr 2017 abgeschaltete Plattform „Elysium“. Dieser Fall hatte bis dahin als wichtigster Erfolg im Kampf gegen den digitalen Austausch von Kinderpornografie in Deutschland gegolten.

Gemeinsame Taskforce über mehrere Länder

Auf Boystown hatten die Nutzer Zugriff auf Bilder und Videos, die teils schwersten sexuellen Missbrauch von Kindern zeigten, insbesondere von Jungen. Nach monatelangen Ermittlungen einer aus Deutschland initiierten Taskforce unter Koordination von Europol hatten das Bundeskriminalamt und die Zentralstelle zur Bekämpfung der Internetkriminalität (ZIT) das Portal im Frühjahr 2021 gemeinsam mit Ermittlern aus den Niederlanden, Schweden, Australien, den USA und Kanada zerschlagen und die Verdächtigen festgenommen.

Die ZIT, die zur Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt gehört, führt in Deutschland Ermittlungen bei Internetstraftaten mit ungeklärter örtlicher Zuständigkeit und Verfahren mit vielen Tatverdächtigen. Deshalb wurde der Fall vor dem Landgericht Frankfurt verhandelt. Die vier nun verurteilten Männer lebten bis zu ihrer Festnahme in Hamburg, nahe München, im Kreis Paderborn und in Paraguay.

Den Angeklagten war unter anderem die bandenmäßige Verbreitung kinderpornografischer Inhalte vorgeworfen worden. Im Prozess hatte die Strafkammer immer wieder die Öffentlichkeit von den Verhandlungen ausgeschlossen, um die Opfer zu schützen. Die Angeklagten hatten sich während des Prozesses unterschiedlich verhalten, ihre Taten aber nicht bestritten. Alexander G. und Fritz K. legten Geständnisse über ihre Verteidiger ab. Christian K. wollte keine Angaben machen, sagte aber, seine Aussagen bei der Polizei entsprächen der Wahrheit. Nur Andreas G. äußerte sich selbst und beantwortete auch Fragen des Gerichts und anderer Beteiligter. Unter anderem sagte er aus, dass ihm die Schwere seiner Taten erst in Untersuchungshaft bewusst geworden sei.