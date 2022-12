Mehr als eine Million Nutzer : Kinderporno-Plattformen im Darknet abgeschaltet

Dem Bundeskriminalamt und der Zentralstelle zur Be­kämpfung der Internetkriminalität (ZIT) ist ein Schlag gegen drei international agierende Dark­net-Plattformen gelungen, die kinderpornographische Inhalte verbreitet ha­ben. Wie die Behörden am Freitag mitteilten, waren auf den Plattformen mit den Namen „BoyVids 6.0“, „Forbidden Love“ und „Child Porn Market“ weltweit insgesamt mehr als eine Million Nutzer registriert. Damit gehörten sie laut den Ermittlern zu den aktuell größten An­bietern von Abbildungen sexua­lisierter Gewalt an Kindern im Darknet. Die Fotografien und Videos wurden so­wohl zum Tausch als auch zum Kauf an­geboten.

Wie die ZIT mitteilte, die zur Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt gehört und bundesweit bei Internetstraftaten mit ungeklärter örtlicher Zuständigkeit ermittelt, wurden drei Beschuldigte in Deutschland festgenommen. Darunter der mutmaßliche Hauptadministrator der drei Seiten, ein 21 Jahre alter Mann aus Sachsen. Zudem wurden ein 44 Jahre alter Mann aus Niedersachsen und ein 45 Jahre alter Mann aus Schleswig-Holstein festgenommen. Gegen sie be­steht der dringende Verdacht der bandenmäßigen Verbreitung von Kinderpornographie.

Dritter großer Ermittlungserfolg hessischer Ermittler

Die Abschaltung ist der dritte große Ermittlungserfolg von ZIT und BKA. 2017 hatten sie die Plattform „Elysium“ mit 111.000 und 2021 „Boystown“ mit 400.000 registrierten Nutzern abgeschaltet. Auch in diesen Fällen wurden die Verantwortlichen festgenommen. Das Landgericht Frankfurt verurteilte Anfang Dezember vier Männer aus Deutschland, die „Boystown“ betrieben, moderiert be­ziehungsweise besonders aktiv genutzt hatten, zu Freiheitsstrafen zwischen zwölf und sieben Jahren, zum Teil auch wegen sexuellen Missbrauchs von Kindern. Bei zwei Angeklagten ordnete das Gericht Sicherungsverwahrung an.

Auf „Boystown“ war den Ermittlern zufolge auch der mutmaßliche Haupt­administrator der nun abgeschalteten Plattformen als Nutzer aktiv. Als er ge­merkt habe, dass die Seite geschlossen worden sei, habe er sich darangemacht, eine neue zu gründen, sagte ein Sprecher der ZIT. So sei „BoyVids 6.0“ entstanden, das seit 2021 als Tauschseite bestand und 410.000 registrierte Nutzer hatte. Während dort ausschließlich Dateien von Jungen verbreitet wurden, fungierte „For­bidden Love“ als Tausch-Plattform für Abbildungen sexualisierter Gewalt an Mädchen.

Sie bestand seit Februar 2022 und hatte zum Zeitpunkt ihrer Abschaltung 846.000 registrierte Nutzer, wie die Ermittler mitteilten. Auf der Seite „Child Porn Market”, die seit etwa Oktober 2022 online war, wurden demzufolge zuletzt 120 Videodateien sexueller Gewalt gegen männliche und weibliche Kinder ange­boten. Die hohen Zahlen registrierter Nutzer sind der ZIT zufolge vor dem Hintergrund zu sehen, „dass die drei Plattformen international ausgerichtet waren und Zugriffe aus aller Welt erfolgten“.

Internationale Zusammenarbeit gegen Kinderpornographie

Am 29. November, nach rund einem Jahr andauernden Ermittlungen bei BKA in Wiesbaden und ZIT in Frankfurt, wurde der Hauptbeschuldigte festgenommen. Obwohl er anonym im Tor-Netzwerk agiert habe, sei er identifiziert worden. Die weiteren Beschuldigten aus Niedersachsen und Schleswig-Holstein wurden am 6. November und 13. De­zember festgenommen. In Brasilien wur­de zudem ein Administrator von „Forbidden Love“ festgenommen. Seine Nationalität sei nicht bekannt, sagte der ZIT-Sprecher, aber er sei kein Deutscher. Deshalb werde er auch nicht nach Deutschland ausgeliefert. Man gehe da­von aus, dass die brasilianischen Strafverfolger das Verfahren vorantrieben. Gegen einen zweiten Administrator und mutmaßlichen Gründer der Seite ermittelt die ZIT noch.

Zusammengearbeitet haben die Kinderpornographie-Experten der ZIT und ein Fachbereich des BKAs mit dem FBI, australischen Behörden und der brasilianischen Polizei. Auf die Beschuldigten sei man in erster Linie gekommen, weil man nach der Abschaltung von „Boystown“ die Aktivitäten weiter be­obachtet habe. Hinzu seien die Hinweise der ausländischen Behörden gekommen, mit denen man bei einem aufkommenden Verdacht regelmäßig im Austausch stehe, auch bei anderen Arten von Kriminalität.

Zu der Frage, was nun mit den Bildern und Videos der drei Plattformen passiere, sagte der ZIT-Sprecher, die Daten seien noch nicht gelöscht, weil man die Beweise sichern müsse, um Anklage er­heben und die anschließenden Gerichtsverfahren führen zu können. Die Nutzer der Seiten, die merkten, dass die Plattform abgeschaltet werde, ergriffen in solchen Fällen Gegenmaßnahmen: Der Administrator hinterlasse anderen Verantwortlichen eine Möglichkeit, eine Ko­pie der Plattform online zu stellen, wodurch jedoch nur die Oberfläche zu sehen sei. Auf die Inhalte könne nicht zugegriffen werden.

„Kampf gegen Windmühlen“

Einlassungen der Beschuldigten zu den Vorwürfen gebe es noch nicht. Die ZIT musste die Verfahren unterdessen an die örtlichen Staatsanwaltschaften abgeben. Zum einen weil der Hauptbeschuldigte zum Tatzeitpunkt Heranwachsender war und deshalb die Staatsanwaltschaft am Heimatort zuständig ist. Außerdem gab es im Unterschied zum „Boystown“-Verfahren, wo ein be­schuldigter Deutscher aus Paraguay nach Deutschland ausgeliefert und am Frankfurter Flughafen festgenommen wurde, keine Festnahmen in Hessen.

Bis zu den Anklageerhebungen wird es wohl nicht lange dauern, die Prozesse werden in Sachsen, Niedersachsen und Schleswig-Holstein separat und nicht in einer gemeinsamen Hauptverhandlung stattfinden. Schon jetzt rechnen die Er­mittler damit, dass es auch in diesem Fall Neugründungen von Plattformen geben wird. Der ZIT-Sprecher sagte, es sei ein „Kampf gegen Windmühlen“, den man allerdings nicht aufgeben werde.