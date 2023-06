Über Lina gibt es viel zu erzählen. Lina tritt im Triathlon an. Ihr Traum: „Als Profi zum Iron Man nach Hawaii.“ Lina probiert gern Neues aus: Nächste Woche steht ein Krav-Maga-Kurs auf dem Plan. Lina ist mutig: Auf dem schmalen Weg direkt neben der Nidda balanciert die Neunjährige auf einem Einrad, nur beim Aufsteigen hält sie sich kurz an Kerstin Schäfers Hand fest. Wenn sie aus dem Gleichgewicht kommt und das Rad mit Karacho auf den Stoßdämpfer fällt, so heftig, dass Schäfer den Sattel danach neu einstellen muss, springt Lina elegant ab, richtet ihren Helm und steigt wieder auf. Vorher noch ein Witz mit Blick auf die steile Böschung: „Nicht dass die Fische anfangen, Einrad zu fahren.“

Theresa Weiß Redakteurin in der Rhein-Main-Zeitung.



So ist Lina. Manchmal, wenn man mit ihr spricht, geht es aber nicht mehr um ihre Hobbys, ihre Talente und das, was sie auszeichnet. Auch an diesem Tag, als sie mit ihrer Begleiterin Kerstin Schäfer vom Ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienst Frankfurt/Rhein-Main an der Nidda Einrad fährt. Auch hier geht es um Anna. Oder besser: um Annas Krankheit. Denn Lina ist auch Schwester, Annas Schwester.