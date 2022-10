Verkehrswende in Frankfurt : Mit viel Tempo zur Fahrradstadt

Nur Fußgänger kommen derzeit noch ohne Schwierigkeiten auf dem Kettenhofweg im Frankfurter Westend voran. Seit Mitte Oktober wird der östliche Abschnitt der Straße, die für Fahrradfahrer eine wichtige Ost-West-Verbindung in der Stadt darstellt, zur Fahrradstraße umgestaltet. Voraussichtlich noch bis Ende dieser Woche werden Schilder aufgestellt und weiße Markierungen und rote Farbe auf die Fahrbahn aufgetragen. Solange die Arbeiten andauern, gibt es auf diesem Abschnitt für den Autoverkehr kein Durchkommen. Von den Radlern gelingt es einigen besonders Wendigen, die Absperrungen zu umfahren.

Schon bald werden die Radfahrer dann auf den ersten rund 850 Metern des Kettenhofwegs zwischen Bockenheimer Landstraße und Mendelssohnstraße „bevorrechtigt“ unterwegs sein. Sie können dann sogar nebeneinander fahren, und auch die ansonsten im dichten Einbahnstraßen-Netz des Westends geltende Rechts-vor-links-Regelung ist für den Kettenhofweg dann aufgehoben. Autofahrern, denen die Radler zu langsam unterwegs sind, ist jede Art von Drängeln untersagt – sie müssen sich den Zweiradfahrern fügen.

Elf Straßen werden umgestaltet

Mit dem Kettenhofweg, der parallel zur Bockenheimer Landstraße durch das südliche Westend führt, widmet sich die Stadt einer dritten Nebenstraße und macht aus ihr eine fahrrad- und fußgängerfreundliche Verbindung. Im Beschluss zur „Fahrradstadt Frankfurt“, der im August 2019 von der damaligen Koalition im Frankfurter Römer beschlossen wurde, hat sich die Stadt verpflichtet, insgesamt elf Straßen auf diese Weise umzugestalten. Anregung und Teile des Konzepts stammen vom „Radentscheid“, der im Sommer 2018 die Stadt aufgefordert hatte, mehr für den Radverkehr zu tun, damit sich alle – auch Kinder und Ältere – in Frankfurt sicher mit dem Fahrrad bewegen können. 40.000 Frankfurter haben diese Forderung damals mit ihrer Unterschrift unterstützt.

Viele, die es gewohnt sind, dass bei Verkehrsprojekten Jahre allein für die Planung vergehen, staunten nicht schlecht, als schon im Sommer 2021 auf dem Oeder Weg die erste Umgestaltung in Angriff genommen wurde. In diesem Sommer begannen entsprechende Arbeiten auf dem Grüneburgweg – und nun ist der Kettenhofweg an der Reihe. In seiner Verlängerung in Richtung Westen soll dann die Robert-Mayer-Straße folgen, auf die eines Tages der Verkehr des Radschnellwegs aus dem Vordertaunus münden soll. In absehbarer Zeit, so das Mobilitätsdezernat, sollen zudem die Schweizer Straße und die Brückenstraße in Sachsenhausen folgen.

Die Geschwindigkeit des Vorgehens hat mit dem „Radentscheid“ und dem damit verbundenen Drängen von Teilen der Bevölkerung zu tun. Aber auch damit, dass die aktuelle Römerkoalition die für den Klimaschutz notwendige Verkehrswende vorantreiben muss. Die gesetzlichen Vorgaben für Luftreinhaltung in der Stadt machen dies erforderlich. Und noch etwas ist maßgeblich für das hohe Tempo dieser Verkehrspolitik: Für die Umgestaltung einer Fahrbahn zu einer Fahrradstraße oder fahrrad- und fußgängerfreundlichen Straßen sind weder eine jahrelange Planung noch ein hoher Investitionsaufwand notwendig.