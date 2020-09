Kelechi Onyele : Ein Coach für alle Fälle

Kelechi Onyele hat die „Life Moves“ erfunden. Die kleinen Bewegungen zu Musik sollen Manager, aber auch Kinder glücklich machen. Eine wichtige Botschaft will er ihnen schon in der Schule vermitteln.

Kelechi Onyele hat drei Wallfahrtsorte in Frankfurt. Das Wort gebraucht er selbst; die Orte sind ein Kindergarten, das Goethe-Gymnasium und die Disko „Nachtleben“. Inzwischen wohnt Onyele, Jahrgang 1976, in Sachsenhausen, und es gibt auch noch ein paar weitere Stellen in der Stadt, die wichtig waren, damit er werden konnte, was er ist. Onyele ist nämlich die Lösung. Wie jeder von uns, jedenfalls dann, wenn wir dem Titel seines gerade erschienenen Buches glauben wollen: „Du selbst bist die Lösung“. Das ist nicht nur Onyeles Botschaft an alle, die er als Coach begleitet. Die Erkenntnis war auch sein persönlicher Schlüssel zum Wohlbefinden. Oder, das ist jetzt wieder sein Wort, zu den Moves.

Florentine Fritzen Redakteurin in der Rhein-Main-Zeitung. F.A.Z.

Kelechi war noch nicht lange am Goethe-Gymnasium und hatte zwei Probleme. Die Eltern ließen sich scheiden, und in der Schule wurde er „Sarotti-Mohr“ genannt. Der gebürtige Frankfurter hat nigerianische Wurzeln. „Du sitzt im Klassenraum, sollst nach guten Noten jagen, aber du guckst aus dem Fenster und bist total weg“, sagt Onyele auf einem Terrassen-Sofa vor dem Frankfurter Hof. Er hat den Treffpunkt vorgeschlagen, weil er in dem Hotel auch Kunden treffe.