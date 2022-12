Hochhausrahmenplan : Keine weiteren Türme in der Frankfurter Innenstadt

Frankfurter Kulisse: Die Skyline soll nach dem Willen der Römer-Koalition zwar weiter wachsen – aber eher an den Rändern als in der City. Bild: AP

Das Projekt trägt immer noch den Namen „Hochhausentwicklungsplan 2021“. Doch nicht nur das Referenzjahr ist längst vorüber – auch 2022 wird kein Entwurf mehr veröffentlicht. Zwar sind die fachlichen Untersuchungen zur Weiterentwicklung des aus dem Jahr 2008 stammenden Plans abgeschlossen, doch politisch wird noch um Standorte für neue Türme gerungen. Planungsdezernent Mike Josef (SPD) hat kürzlich die Koalitionsfraktionen von Grünen, SPD, FDP und Volt über den aktuellen Stand informiert. Zehn bis 15 neue Hochhaus-Standorte sollen nach Informationen der F.A.Z. ausgewiesen werden. Doch nicht alle sind unstrittig. Anfang nächsten Jahres soll es eine Einigung geben.

Günter Murr Redakteur in der Rhein-Main-Zeitung. Folgen Ich folge

Wie aus Koalitionskreisen zu hören ist, soll es bei der Hochhausentwicklung eine „klare Kante“ geben, um zu verhindern, dass die Skyline weiter in Richtung Innenstadt wächst. Zentral gelegene Projekte wie die beiden Hochhäuser neben dem Thurn-und-Taxis-Palais sollen nicht noch einmal genehmigt werden, die Zeil soll frei von weiteren Türmen bleiben. Neue Standorte sollen dem Vernehmen nach vor allem im Bankenviertel am Rand der Wallanlagen und am Ostbahnhof ausgewiesen werden. Das wird auch mit der Nachfrage nach Büroflächen begründet, die immer noch im Bankenviertel am stärksten ist und die im Ostend durch die Europäische Zentralbank (EZB) gefördert wird.

Opernplatz bleibt schattenlos

Am Ostbahnhof sind deshalb zwei Standorte für kleinere Hochhäuser mit jeweils 60 Meter Höhe vorgesehen: an der Stelle, wo sich heute noch das nicht mehr genutzte Empfangsgebäude des Ostbahnhofs befindet, und auf der anderen Seite der Bahngleise auf einem bisher von einer Autowerkstatt genutzten Grundstück. Auf dem Gelände der EZB könnte der – schon bisher vorgesehene – Standort für ein kleineres Hochhaus etwas näher an den Main rücken. Auf dem Areal des kürzlich verkauften ehemaligen Telekom-Komplexes am Danziger Platz soll die Ausnutzung nicht erhöht werden. Die Pläne für einen 90-Meter-Turm, die der ehemalige Eigentümer durchsetzen wollte, sind vom Tisch.

Auch auf dem Grundstück gegenüber der Alten Oper darf kein Hochhaus entstehen. Dort spekulierte die Signa Holding, der auch der Kaufhauskonzern Galeria Karstadt Kaufhof gehört, auf Baurecht für einen Turm. Da aber eine Verschattung des Opernplatzes befürchtet wird, soll es das nicht geben. Hingegen könnte auf der anderen Seite der Neuen Mainzer Straße ein Standort an der Junghofstraße in den Plan aufgenommen werden. Damit würde die Reihe von Hochhäusern an der Neuen Mainzer Straße fortgesetzt.

Umstritten ist ein Hochhausstandort an der Weißfrauenstraße, an dem der Grundstückseigentümer Interesse haben soll. Mit einem Hochhaus würde dort eine Lücke geschlossen zwischen dem Commerzbank-Tower und dem Hochhaus Winx auf dem Maintor-Areal. Allerdings würden die Türme damit auch weiter in Richtung Innenstadt vordringen.

Mehr zum Thema 1/

Neue Standorte soll es hingegen etwas weiter westlich an den Kanten der Wallanlage geben, wobei die wichtigsten Sichtachsen in Richtung Bahnhofsviertel frei bleiben könnten. Bei einigen Standorten soll sich die Koalition bereits einig sein, andere sind noch umstritten. So wird zum Beispiel diskutiert, ob im Anschluss an das Hochhaus Gallileo an der Kaiserstraße oder den Silberturm an der Taunusstraße weitere Hochhäuser entstehen könnten.

Neue Höhenrekorde sind nicht zu erwarten

Untersucht wurde auch, ob am Rande des Osthafens, etwa auf dem heute vom Baustoffhandel Raab-Karcher genutzten Grundstück, höher gebaut werden könnte. Hintergrund der Überlegungen war die Idee, dass ja auch einmal die Stadt selbst vom Hochhaus-Baurecht auf eigenen Grundstücken profitieren könnte. Allerdings will die Koalition offenbar das klassische Gewerbe im Osthafen nicht gefährden und dort deshalb keine Standorte ausweisen – abgesehen von dem schon im alten Plan enthaltenen Turm auf dem Molenkopf.

Neue Höhenrekorde sind nicht zu erwarten. Über 200 bis 250 Meter werden die neuen Hochhausstandorte nicht hinausgehen. Wolkenkratzer, die diese Grenze überschreiten, gelten aber ohnehin als schwer zu realisieren, weil für ein so großes Flächenvolumen kaum eine ausreichende Vorvermietung zu erzielen ist, die einen Baubeginn mit überschaubarem Risiko erlaubt. Bei Standorten, die schon im bisherigen Plan ausgewiesen sind, soll die Höhe noch einmal überprüft werden: Das könnte das Hochhaus auf dem Molenkopf oder das ehemals als Campanile bekannte Projekt südlich des Hauptbahnhofs betreffen.

Bei der Nutzung sollen künftig genaue Vorgaben gemacht werden. Reine Bürohochhäuser, die nicht öffentlich zugänglich sind, soll es nicht mehr geben. Jeder Bauherr muss sich dazu verpflichten, mindestens das Erdgeschoss für Gastronomie, Einzelhandel oder Kulturangebote zu nutzen. Hochhäuser sollen künftig zur Belebung der jeweiligen Quartiere beitragen, auch Wohnungen sollen in ihnen vorgesehen werden.

Der erste Frankfurter Hochhausentwicklungsplan entstand im Jahr 1998 und wurde 2008 aktualisiert. Die jetzt laufende Fortschreibung beruht noch auf einer Vereinbarung im Koalitionsvertrag von CDU, Grünen und SPD in der Wahlperiode von 2016 bis 2021.