Unfall in Fitnessstudio : Kein Schmerzensgeld nach Sturz über Slackline

Weil sie im Fitnessstudio über eine sogenannte Slackline gestolpert war und sich Schien- und Wadenbein gebrochen hatte, verlangte eine Frau vom Betreiber unter anderem ein Schmerzensgeld in Höhe von etwa 12.000 Euro. Diesen Anspruch hat ein Zivilsenat des Oberlandesgerichts jetzt auch in zweiter Instanz zurückgewiesen. Das Studio habe nicht sorgfaltswidrig gehandelt, als es den Gurt, auf dem man das Balancieren üben kann, in einer Höhe von 50 Zentimeter durch den Raum spannte, heißt es in dem Urteil.

Die Kundin, eine Vierundsiebzigjährige, war an jenem Tag auf dem Weg zur „Freestyle-Area“, wo, wie der Name sagt, jeder individuell Übungen machen kann. Ihre Behauptung, der Gurt sei viel niedriger gespannt und daher leicht zu übersehen gewesen, hielt der Beweisaufnahme nicht stand. Dieser sei vielmehr auch aufgrund der signalroten Farbe, die sich gut von dem grün-grau-schwarzen Boden abgehoben habe, kaum zu übersehen gewesen, befanden die Richter.

Noch aus einem anderen Grund sah der Senat keinen Verstoß des Studiobetreibers gegen Verkehrssicherungspflichten: Eine solche „Freestyle-Area“ stelle eben nach Beschaffenheit und Zweckbestimmung keine Verkehrsfläche dar, auf der nicht mit Hindernissen gerechnet werden müsse.

Vielmehr werde dieser Bereich von den Nutzern als Bewegungsraum genutzt, um nach eigener Vorstellung mit Geräten zu hantieren oder Bodenübungen zu machen, wie sie auch die Klägerin vorhatte. Die Nutzer des Studios müssten deshalb mit anderen Teilnehmern und herumliegenden Geräten rechnen. Die Verhältnisse seien daher nicht so gewesen, dass ein umsichtiger Kunde sie nicht hätte erkennen und sich selbst mit der gebotenen Aufmerksamkeit hätte schützen können, heißt es in dem noch nicht rechtskräftigen Urteil.