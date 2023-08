Aktualisiert am

Verkehrspolitik in Frankfurt

Verkehrspolitik in Frankfurt : Kein Anwohnerparken mehr für SUV?

Sehr schwere Autos sollen nicht mehr in Wohnvierteln stehen – das fordert der Ortsbeirat im Frankfurter Nordend. Es geht um SUV, Vans, Transporter oder Campingbusse über 2,8 Tonnen zulässiges Gesamtgewicht. Die Regelung könnte besonders Elektroautos treffen.

Schwere Wagen auf dem Gehweg: Das „halbhüftige Parken“ ist in innerstädtischen Straßen nicht nur in Frankfurt weit verbreitet. Bild: Ben Kilb

Aus dem Flugzettel, der im Frankfurter Nordend verteilt wird, spricht die Wut. Von „Verzweiflung“ über die Politik ist die Rede und von „absurden Begründungen“. Der Urheber warnt die Nachbarn, dass sie bald ihre Autos nicht mehr benutzen dürften. Und er ruft sie auf, sich für eine gemeinsame Sache zusammenzuschließen. Sie lautet: „Stoppt diesen Anti-Transporter/Anti-SUV-Antrag“. Gemeint ist ein Vorstoß des Ortsbeirats 3, der für den Frankfurter Stadtteil zuständig ist. Die Stadtteilpolitiker bitten den Magistrat in ihrem Antrag darum, für Fahrzeuge über 2,8 Tonnen zulässiges Gesamtgewicht keine Bewohnerparkausweise mehr auszustellen – im Nordend und am besten in der ganzen Stadt.

Betroffen von dieser Regelung wären große SUV und Vans, Transporter und Wohnmobile. Teure SUV wie die Mercedes G-Klasse, der VW Touareg, der BMW X7, der Audi Q8, der Land Rover Discovery oder das Model X von Tesla überschreiten die Grenze von 2,8 Tonnen zulässige Gesamtmasse in der Regel. Aber auch Gebrauchsfahrzeuge wie der VW Transporter, der Mercedes Sprinter oder der Ford Transit liegen meist darüber – wobei es immer auf die jeweilige technische Ausstattung ankommt. Gesicherte Auskunft gibt die Zulassungsbescheinigung, in der die zulässige Gesamtmasse vermerkt ist, also die maximale Belastbarkeit eines Autos inklusive Zuladung.