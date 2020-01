Synodaler Weg : „Gibt keinen geistlichen Weg der Umkehr ohne Einsicht“

Rückkehr-Flug aus Wuhan : Deutsche aus China sollen unter Quarantäne gestellt werden

Die wegen des Coronavirus aus China ausgeflogenen Deutschen sollen nach ihrer Ankunft in Deutschland unter Quarantäne gestellt werden. Alle Personen, die mit dem Flug in Frankfurt ankämen, würden in den nächsten 14 Tagen zentral so betreut und vorsorgt werden, dass sich niemand Sorgen machen müsse, heißt es.