Wird mit Orgelklängen in den Ruhestand geleitet: Michael Graf Münster im Gemeindezentrum von Sankt Katharinen in Frankfurt. Bild: Lucas Bäuml

Wer sich länger mit Michael Graf Münster unterhält, dem schlägt, in freundlicher, begeisternder, oft sehr tiefsinniger Art, ein ungeheures Wissen entgegen. Man merkt, über welchen Erfahrungsschatz er verfügt: als Theologe und Kirchenmusiker mit Vollstudium, ehemaliger Dorfvikar und Gemeindepfarrer, Kantor der Frankfurter Katharinenkirche und Landeskirchenmusikdirektor, Organist, Chordirigent, Orchesterleiter und Forschender. Und als jemand, dem die Menschen, die Musik und beider Verbindung wichtig, wenn nicht heilig sind.

Guido Holze Redakteur in der Rhein-Main-Zeitung. Folgen Ich folge

Münster ist ein Musikdenker und Musikmystiker, aber auch durch und durch ein Praktiker. Oder anders gesagt: ein Musikmacher mit Hang zur Philosophie und Wissenschaft. Geboren wurde er 1957 in Stuttgart, wo er auch aufgewachsen ist. In jungen Jahren waren für ihn der Kirchenmusiker Helmuth Rilling mit seiner Gächinger Kantorei und dem Bach-Collegium Stuttgart sowie Sergiu Celibidache als Chef­dirigent des Radio-Sinfonieorchesters Stuttgart prägend. Mit 16 Jahren hatte er selbst schon ein Schülerorchester gegründet, und als er in Tübingen Theologie zu studieren begann, zog ihn sofort wieder die Musik in ihren Bann, in Gestalt des aus Rumänien stammenden Universitätsmusikdirektors Alexander Sumsky.