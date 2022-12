Nachfolge von Peter Feldmann : Sie wollen Oberbürgermeister von Frankfurt werden

Schnell reagiert haben bei der Benennung ihrer Kandidaten für die Frankfurter Oberbürgermeister-Wahl am 5. März nahezu alle Parteien, die im Frankfurter Römer die Stadtregierung bilden: Grüne, SPD und FDP. Lediglich Volt, zwar Teil der Koalition, aber zum ersten Mal im Römer vertreten, verzichtete darauf, bei der Wahl anzutreten. Dagegen war die größte Oppositionspartei, die CDU, ebenfalls fix dabei.

Mechthild Harting Redakteurin in der Rhein-Main-Zeitung. Folgen Ich folge

Auch Die Linke, Bürger für Frankfurt (BFF) und AfD wissen fünf Wochen, nachdem die Frankfurter Peter Feldmann (SPD) als Oberbürgermeister abgewählt haben, wen sie ins Rennen schicken wollen. Damit stehen schon sieben Bewerber der Frankfurter Parteien fest. Es könnten auch noch mehr werden.

Zwei Unabhängige treten an

Da die Wahl des Frankfurter Stadtoberhaupts keine Parteienwahl ist, können auch unabhängige Kandidaten die mehr als 500.000 Wahlberechtigten in Frankfurt umwerben. Bisher haben erst zwei weitere Personen Interesse bekundet. Das sind der als „Bahnbabo“ bekannte Straßenbahnfahrer Peter Wirth und die Unternehmerin und Event-Veranstalterin Maja Wolff.

Bei der letzten Oberbürgermeisterwahl im Frühjahr 2018 hatten zwölf Bewerber zur Wahl gestanden. Das waren so viele wie noch nie in Frankfurt, seit im Jahr 1995 erstmals das Stadtoberhaupt direkt gewählt worden war. Dieses Mal dürfte die Gesamtzahl der Kandidaten noch höher liegen. Der Frauenanteil könnte hingegen schrumpfen: Waren es 2018 fünf Frauen, die antraten, so haben die Parteien bisher nur zwei Frauen als Spitzenkandidatinnen benannt.

Rottmann aus Berlin an den Main zurück

Doch wer geht nun ins Rennen? Das ist für die derzeit stärkste Kraft in Frankfurt, den Grünen, die frühere Frankfurter Umwelt- und Gesundheitsdezernentin und derzeitige Bundestagsabgeordnete Manuela Rottmann. Die 50 Jahre alte promovierte Juristin kehrt nach zehnjähriger Ämterabstinenz in Frankfurt in die Politik der fünftgrößten Stadt Deutschlands zurück. Für den Wahlkampf hat sie das Amt der Parlamentarischen Staatssekretärin im Bundeslandwirtschaftsministerium von Cem Özdemir aufgeben. Rottmann galt für einige Frankfurter Grüne, darunter auch führende Politikerinnen im Römer, nicht als die geborene Kandidaten. Ihre längere Abwesenheit und die damit zusammenhängende fehlende Bekanntheit wurden als Manko gewertet.

Da Rottmann bei der Mitgliederversammlung Mitte November ohne Gegenkandidatin und mit 95 Prozent der Stimmen gewählt wurde, kann man allerdings nun davon ausgehen, dass die Basis hinter der früheren Parteisprecherin steht. Schließlich haben die Grünen es zu ihrem Ziel erklärt, die Wahl im März zu gewinnen.

Mehr zum Thema 1/

Für die CDU wird der frühere Frankfurter Kämmerer und Parteichef Uwe Becker antreten. Der 53 Jahre alte Politiker ist derzeit Europastaatssekretär und Antisemitismus-Beauftragter der hessischen Landesregierung. Becker wurde schon vor Jahren in der CDU als geeigneter Kandidat gehandelt, musste jedoch zwei Mal zugunsten anderer Kandidaten zurückstecken. Und so ist es nachvollziehbar, dass er dieses Mal bereits am Abwahl-Abend ankündigte, dass er „gerne zu gegebener Zeit als Oberbürgermeister kandidieren würde“. Entsprechend kurz fiel die Entscheidungsfindung in der CDU aus.

Auch bei der SPD gibt es mit Mike Josef einen schon lange gehandelten Kandidaten für das Amt des Oberbürgermeisters. Der 39 Jahre alte Frankfurter Planungsdezernent und langjährige Parteivorsitzende galt längst als Kronprinz und Hoffnungsträger der Partei. Einige nahmen ihm übel, dass das Stadtparlament auch mit Unterstützung der SPD das im November erfolgreiche Abwahlverfahren gegen Peter Feldmann eingeleitet hatte. Josef entschied sich dennoch anzutreten, und die Partei dankte es ihm. Auf dem Parteitag am 5. Dezember erhielt er knapp 97 Prozent der Stimmen.

FDP schickt „Chefaufklärer“ Pürsün ins Rennen

Vor wenigen Tagen haben sich die Liberalen entschieden und den 50 Jahre alten Yanki Pürsün, Fraktionschef im Römer und Landtagsabgeordneter, gewählt. Dass die FDP zum ersten Mal seit 20 Jahren mit einem eigenen Kandidaten antritt, hat viel mit Pürsüns Ruf als „Chefaufklärer“ beim Awo-Skandal und Abwahl Feldmanns zu tun, die damit in Zusammenhang steht.

Für die Linken zieht die 38 Jahre alte Stadtverordnete und Politikwissenschaftlerin Daniela Mehler-Würzbach in den Wahlkampf. Bei der letzten Oberbürgermeisterwahl hatte die Linke mit ihrer Kandidatin Janine Wissler mit knapp neun Prozent der Stimmen das viertbeste Ergebnis erzielt. Ebenfalls antreten werden der Stadtverordnete Mathias Pfeiffer für die Bürger für Frankfurt (BFF) und der Stadtverordneten und Parteivorsitzende Andreas Lobenstein für die AfD.