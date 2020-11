Altenheime : Kampf gegen Corona – und Vereinsamung

Das Johanna-Kirchner-Altenhilfezentrum im Frankfurter Gutleutviertel liegt idyllischer, als man auf den ersten Blick denken mag. Vorne donnern die Lastwagen vorbei. Aber nach hinten raus geht der Blick auf den herbstlich bunten Sommerhoffpark und weiter auf den Main. Im Garten und auf den Balkonen lässt sich aber niemand blicken, durch ein geöffnetes Fenster dringt ein Husten. 65 der rund 200 Bewohner sind an Corona erkrankt, vier gestorben. Zwei von ihnen hatten schwerwiegende Vorerkrankungen, eine Person war schon zuvor schwerstkrank. Auch 31 Mitarbeiter haben sich infiziert. Die Krankheit ist vor allem in einem Wohnbereich des Altenheims ausgebrochen. Die erkrankten Bewohner wurden isoliert, am Mittwoch soll es einen neuen Reihentest geben. Die Einrichtung steht unter Quarantäne, Besuche sind nicht mehr erlaubt.

Rainer Schulze Redakteur in der Rhein-Main-Zeitung. F.A.Z.

Seit die zweite Welle ausgebrochen ist, hat sich auch die Lage in den Heimen wieder angespannt. Deren Bewohner sind besonders gefährdet, das Risiko eines schweren Krankheitsverlaufs ist hoch. In den 19 Alten- und Pflegeeinrichtungen und Demenz-Wohngemeinschaften in Frankfurt gibt es nach den Angaben des städtischen Gesundheitsdezernats aktuell 145 Corona-Fälle unter Bewohnern. Bei 75 Mitarbeitern war der Test positiv.

Mehr Schutz- und Hygienevorkehrungen

Am schwersten hat es das Heim im Gutleutviertel getroffen. Dabei hatte sich die Einrichtung gut vorbereitet, wie Jörg Wilhelm, Geschäftsführer der Johanna-Kirchner-Stiftung, die das Heim gemeinsam mit der Arbeiterwohlfahrt betreibt, erläutert. Schon auf den Beginn der „zweiten Welle“ habe die Einrichtung mit erhöhten Schutz- und Hygienevorkehrungen reagiert. Auch die Besuchsmöglichkeiten seien mit Erreichen der höchsten Corona-Warnstufe am 6. Oktober eingeschränkt und die Mitarbeiter nochmals sensibilisiert worden. Das Heim war zum Konzept der „teiloffenen Einrichtung“ zurückgekehrt. Das bedeutet, dass Besucher sich anmelden müssen und jeder Bewohner höchstens dreimal pro Woche für jeweils eine Stunde Besuch empfangen kann, der eine FFP2-Maske tragen muss.

Das Virus ließ sich dadurch trotzdem nicht draußen halten. Auf welchem Weg es in die Einrichtung kam, sei nicht zu ermitteln, sagt ein Sprecher. „Wir werden den ganzen Winter über mit neuen Einträgen und Infektionsgeschehen in unseren Pflegeeinrichtungen rechnen müssen. Die Leichtigkeit, die viele in den Sommermonaten verspürt haben, ist endgültig vorbei“, meint Wilhelm. Dass die Heime wieder, wie in der ersten Corona-Welle im Frühjahr, komplett geschlossen werden, will er vermeiden. „Wir befinden uns in einer wohlaustarierten Balance zwischen Gesundheitsschutz und gesellschaftlicher sowie sozialer Teilhabe.“ Daher sei es wichtig, einen Ausbruch schnellstmöglich zu erkennen und ein Höchstmaß an Schutz zu ermöglichen, ohne die Bewohner von der Außenwelt abzuschneiden. „Wir wollen kein Gefängnis sein, dafür unternehmen wir die vielen Anstrengungen“, sagt Wilhelm.

Besucher grundsätzlich noch erlaubt

Die Besuchsregeln in Alten- und Pflegeheimen richten sich nach der hessischen Verordnungslage: Bislang hat die Landesregierung darauf verzichtet, die Altenheime wieder generell für Besucher zu schließen. Sie hat den Einrichtungen allerdings zur Auflage gemacht, individuelle Konzepte zum Schutz vor Infektionsübertragungen, klare Besuchsregeln und einen Hygieneplan auszuarbeiten. Den Einrichtungen wird empfohlen, feste Kleingruppen zu bilden, die Räume häufig zu lüften und vorsorglich Isolierbereiche zu schaffen. Auch die Mitarbeiter sollen unnötige Kontakte untereinander meiden, festen Wohngruppen zugeordnet werden und einen Mund-Nasen-Schutz tragen. Bewohnern soll täglich Fieber gemessen und andere Symptome abgeklärt werden.

Besucher müssen sich registrieren, die Hände desinfizieren und ebenfalls einen Mund-Nasen-Schutz tragen – auch in den Zimmern der Bewohner. Die Einrichtungen können aber eigene Besuchszimmer herrichten. Sofern Abstände gewahrt werden oder durch Schutzfenster oder große Tische der direkte Kontakt vermieden wird, kann die Maske dort abgelegt werden. Sobald in einem Heim eine Infektion ausbricht, sind Besuche nicht mehr gestattet.

Die Hygiene- und Sicherheitskonzepte werden mit der Heimaufsicht und dem Gesundheitsamt abgestimmt und bei Bedarf angepasst. Wie das Gesundheitsdezernat mitteilt, hat jede Institution darüber hinaus eigene Entscheidungsbefugnisse und kann individuelle Besuchsregeln erlassen. Das Gesundheitsamt sei in intensivem Austausch mit den Einrichtungen, gebe Empfehlungen und stelle Musterhygienepläne zur Verfügung, erläutert eine Referentin von Gesundheitsdezernent Stefan Majer (Die Grünen). So will die Stadt beides – den Schutz und die soziale Teilhabe der Bewohner – ermöglichen. „Es ist mir sehr wichtig, dass ältere Menschen ihre Kontakte zu Familie und Freunden aufrechterhalten können, gerade im manchmal tristen November und in der Vorweihnachtszeit“, sagt Sozialdezernentin Daniela Birkenfeld (CDU). Sie bittet alle Besucher von Pflegeeinrichtungen, sich zum Schutz der dort arbeitenden und lebenden Menschen an die Regeln zu halten.