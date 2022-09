Kampagne vorgestellt : 12.000 Plakate für Feldmanns Abwahl

Im Frankfurter Stadtbild soll sichtbar werden, dass der Abwahltermin 6. November naht: So will ein Parteienbündnis den „Egotrip“ des Oberbürgermeisters beenden.

Abwahl von OB Feldmann! Neustart für Frankfurt“, steht auf den Plakaten, mit denen ein schwarz-rot-grün-gelb-lilafarbenes Parteienbündnis zur Abwahl des Frankfurter Oberbürgermeisters Peter Feldmann (SPD) am 6. November aufruft. Es gibt auch noch ein zweites Motiv, diesmal ganz in schwarz-weiß und versehen mit dem Text: „Für ein Kreuz vergessen wir mal alle Farben.“ 12.000 dieser Plakate sollen vom nächsten Wochenende an in ganz Frankfurt aufgehängt werden. Hinzu kommen 250.000 Handzettel, eine gemeinsame Internetseite und eine Social-Media-Kampagne.

Wie die Kampagne zur Abwahl konkret verlaufen soll, haben Vertreter der Römerkoalition aus Grünen, SPD, FDP und Volt gemeinsam mit der größten Oppositionspartei CDU am Montagnachmittag erläutert. Vertreter aller Parteien betonten, dass die parteipolitischen Inhalte zurückstehen sollen, um gemeinsam am 6. November das Ziel zu erreichen, den Oberbürgermeister abzuwählen. Auch gemeinsame Informationsstände auf Plätzen und Gehwegen sollen diese Einigkeit betonen. Allerdings steht es den Parteien frei, darüber hinaus eigene Akzente zu setzen.

„Es geht um den Oberbürgermeister auf der einen und die Stadt auf der anderen Seite“, sagte der SPD-Vorsitzende Mike Josef. Auf die Frage, ob es, wie von ihm geplant, auch gelungen sei, eine zivilgesellschaftliche Kampagne zu organisieren, die die Abwahl mit prominenten Stimmen aus dem Bürgertum, Verbänden und Vereinen unterstützt, entgegnete Josef, die Parteien machten den „ersten Aufschlag“: „Ich gehe davon aus, dass noch viel Unterstützung kommt.“

„Von Plakaten werden die Menschen nicht satt“

Die Kosten der Kampagne werden auf 50.000 bis 75.000 Euro geschätzt. Der Oberbürgermeister hält es indes für wichtiger, soziale Zwecke finanziell zu unterstützen statt gegen seine Abwahl zu mobilisieren. Feldmann ließ seinen Sprecher am Montag verkünden, die Frankfurter brauchten keine Entscheidungshilfen. Er rufe seine Unterstützer auf: „Sammelt nicht für mich, sammelt für die Tafeln. Von Plakaten werden die Menschen nicht satt.“

Solche und ähnliche Äußerungen des Oberbürgermeisters wurden von den Vertretern der Abwahlkampagne kritisiert. Feldmann reklamiere zu unrecht das Engagement für soziale Themen für sich, sagte die Grünen-Vorsitzende Julia Frank. Der Oberbürgermeister platziere Themen, an denen die Koalition ohnehin schon arbeite. Josef ergänzte: „Diese Themen dienen nicht dem Egotrip eines Einzelnen.“ Viele Menschen hätten ganz andere Sorgen als die Abwahl des Stadtoberhaupts. „Das Schlimme ist, dass er darauf spekuliert“, sagte Josef. Die Koalition arbeite währenddessen an nachhaltigen Lösungen für die Energiekrise und andere drängende Fragen. „Das soziale Frankfurt stand schon vor ihm und steht noch nach ihm“, sagte der CDU-Vorsitzende Uwe Becker.

„Auf den Stufen der Paulskirche gescheitert“

Die Vertreter des Parteienbündnisses erläuterten noch einmal, warum sie keinen anderen Ausweg als die Abwahl des unter Korruptionsverdachts stehenden Oberbürgermeisters sehen, der sich vom 18. Oktober an vor Gericht verantworten muss. Frank kritisierte, Feldmann werde immer wieder wortbrüchig und habe seine Glaubwürdigkeit verloren. Darum sei seiner Ankündigung, er wolle im Januar freiwillig zurücktreten, auch kein Glauben zu schenken, zumal er sich schon wieder davon distanziert habe.

Becker bezeichnete Feldmanns Verhalten als „eine Schande für die Stadt“. Politische Ämter seien mit einer Vorbildfunktion verbunden. „Es gibt keinen politisch anständigen Weg von der Anklagebank auf die Magistratsbank“. Wer wie Feldmann von den Werten der Paulskirche spreche, müsse sich auch daran messen lassen. „Er ist auf den Stufen der Paulskirche gescheitert“, sagte Becker. Er sei unwürdig und lähmend für Frankfurt, das ein starkes und handlungsfähiges Stadtoberhaupt brauche.

Hohe Hürden

Das Parteienbündnis warb dafür, am 6. November bei der Abwahl mit „Ja“ zu stimmen und in den nächsten Wochen auch schon die Briefwahl zu nutzen. Mit Spannung wird erwartet, ob es gelingt, das Quorum zu erreichen. Soll das Abwahlverfahren erfolgreich sein, müssen 30 Prozent der Wahlberechtigten zustimmen. Alle Redner zeigten sich zuversichtlich, dass es gelingen wird, diese Hürde zu überspringen. „Das Quorum ist hoch, aber machbar, wenn wir alle zusammenstehen“, sagte der stellvertretende FDP-Vorsitzende Sebastian Papke.

Mit den Plakaten soll im Stadtbild sichtbar werden, dass der Abwahltermin naht: „Unsere Basis ist schon ganz heiß darauf, die Plakate aufzuhängen“, sagte Frank. Becker appellierte an die Bürger, vom Wahlrecht Gebrauch zu machen: „Mit einem Ja wählt man den Oberbürgermeister ab. Einfacher geht es nicht.“ Die Wähler könnten die Amtszeit jetzt oder 2024 beenden, wenn der nächste reguläre Wahltermin ansteht. „Wer sich so vehement gegen die Abwahl stellt, der wäre auch im Januar nicht zurückgetreten.“